亞心網訊(通訊員 李金梅)？9月7日晚上,塔城市博孜達克農場三園子村退休職工陳雪琴將氧泡泡牌有氧綠泡粉洗衣服,鞋子的效果圖發到了三園子村美女群中。「今天最後一天一盒58元,明天就漲價了,10盒優惠團購價390元。」消息發出后2分鐘,三園子村村民馮巧娣又發來信息,問到:「吃火鍋時不小心掉的油點子能洗掉嗎」?陳雪琴:能。

1分鐘后三園子村村民佘海蘭也發來了消息,確實挺好的,我拿了10盒給寶寶洗尿片、洗幹活的衣服、洗鞋子、洗拖把都非常好。網路的發展微信的普及給村民帶來了諸多的便利,通過微信不斷將與大家息息相關的生產、生活的事情聯繫在了一起。

在博農畜牧隊務工的三園子村的後備幹部董萬江又發來了關於收玉米的通知。「30的水分的玉米每公斤1.08元,有要出售的聯繫我」。這一消息的發佈給正在著急出售玉米的三園子村村民張樹新帶來了喜訊。張樹新今天種植了畝玉米,眼見玉米要出售了,但是剛聯繫好的烘乾場因為要進行機械維修暫停了玉米收購,這一消息的發佈無疑解決了他的燃眉之急。他說:「看到這個信息我的心裏就有底了玉米,玉米不愁賣了」。

村裡的大學生回來后感覺自己在外地和這裏的生活的方式越來越近了,想去塔城,額敏等周圍的城市在微信上發個消息,就會有人與你聯繫,一起外出,在場部的餐廳裏面就餐、超市裡面買生活用品都實現了微信支付,場部還設了物流的聯繫點,在網上購物也越來越方便了。

微信在給三園子村帶來生活、生產中的便利之餘還有效助推了「民族團結一家親」活動。第三批駐村工作隊隊長張文江和村民韓賽寶是結親對子,他們常用的微信聯繫,互通信息,當韓賽寶在微信上發佈將要將自家養殖牛宰殺后賣牛肉的信息發佈后,張文江第一時間在朋友圈將信息發佈,幫助「親戚」賣牛肉。

黨支部書記趙之樹說:「村裡的微信群給我幫了很多的忙,很多常規工作我都是用發微信來完成的,每周一組織人員升國旗,周三組織黨員學習」,農機車審驗,土地確權的相關通知我都在微信上發佈,節約了我不少打電話的時間,提高了我的工作效率。

駐村工作隊副隊長馬迪·沙帕爾說:「微信如一個樞紐有效的聯通寫工作隊員和村民的心,我們利用微信視屏定期不定期的走訪在省外長期居住的退休職工和務工人員,同時還發揮自身優勢利用微信為村民解答與法有關的相關問題,免費開展法律援助活動,微信在實際工作中給我們幫了許多的大忙」。