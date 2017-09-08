亞心網訊(通訊員 魏艷榮)「怎麼?我的玉米畝產能達到1060公斤?太好了,明年我還種新玉64號」塔城市阿不都拉鄉上阿西村村民李敏看著工作隊助理農藝師朱文勝給他的測產結果樂呵呵地說。

目前,塔城市的玉米即將進入成熟期,為了及時了解和鑒定前期給村民發放的肥料是否達到了預期目標,玉米品種在當地的生產狀況和畝產情況,塔城市農業局駐村幹部發揮專業優勢,在田間地頭開展玉米實地測產工作。

工作隊技術人員採用隨機抽樣的方法,選取3—5個有代表性樣點作為測產點,為確保測產的準確性,技術員嚴格按照測產規則,取點具有普遍性和代表性,採取測、量、查等多種方法,認真計算出畝產量,確保取樣的代表性和數據的準確性,為農戶選種品種提供可靠依據。

工作隊隊員朱文勝說:「我們作為農業技術員,駐村以來,從春耕、施肥到每階段的澆水,都給予農戶科學指導,現在通過取點測產對於科學統計玉米產量、推廣玉米新品種具有十分重要的意義。」

村黨支部書記鞏玉進說:「這個品種在我們村裡種了好幾年,每年選種子和肥料都是村民頭疼的問題,現在有農業專家駐村指導,為村民選種提供借鑒,很實用、很實際。最起碼,我們知道現在講究科學種田,學會如何配方施肥,如何選品種,這樣既能減少投入成本,又能提高經濟效益。」