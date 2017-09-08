亞心網訊（通訊員 劉順勇）為認真貫徹落實全國、自治區、地區安全生產會議精神及市委關於安全生產工作要求,塔城市「訪惠聚」駐村工作隊從嚴抓好日常安全工作的自查、整改工作。

從嚴要求得保障。堅持「以人為本」的安全生產理念,以鄉(鎮)場、街道為單位,統一製作「訪惠聚」駐村工作隊安全防患排查表,對每個安全隱患逐一全面自查、排查,確保不漏項目、不留死角、不留隱患。對排查出來的用電線路老化、食品儲存不當不潔、安保設施不全、違規駕駛交通工具等問題和隱患,制定整改措施,立即整改,鄉(鎮)場、街道黨委負責監督;需派出單位解決的,由工作隊提出申請,派出單位儘快解決;需市鄉統一協調解決的,逐級上報,該哪一級解決的,必須迅速解決到位。截至目前,全市組織開展各級部署會議30餘次,參會人員6000人(次)。

從嚴排查得安心。市委成立17個由各縣級領導牽頭的專項檢查組,對全市各單位(部門)開展督查指導,市「訪惠聚」駐村辦迅速組織各駐村工作隊從飲食衛生、用電用水用氣、交通安全、工作隊駐地安保設施、人員健康等方面,開展一次全面的安全隱患排查和整改工作。指導工作隊從安全防範的防護設備、安防器材、應急方案等5個方面進行排查,從走訪入戶書記職責、走訪方式、應突舉措等10個方面進行排查,從生活安全的用水、用電、用氣、飲食、交通安全等8個方面進行排查,從身心健康的體檢、巡診、健康服務等7個方面進行排查,確保工作隊員駐村安全隱患排查工作無死角、無空白點、無遺漏。目前共排查隱患300餘條,限期整改完成。

從嚴問責得落實。為確保「訪惠聚」駐村工作各項安全防範措施落實到位,各鄉(鎮)場、街道黨委逐村簽訂《「訪惠聚」駐村工作隊安全生產工作責任書》163份,並立即組織專門力量,逐一對村隊(社區)工作隊周轉房、辦公場所進行全面排查,發現問題及時糾正、處理,並加強督促檢查,及早排除安全隱患。派出單位要認真履行「單位做後盾」責任,及時配齊工作隊必要的安全防護設備,對存在的安全隱患及時整改。第一書記、「訪惠聚」工作隊隊長切實負起責任,全面做好各類安全隱患排查,避免造成安全事件。對因管理不嚴格、要求不到位、工作不細緻而造成安全事故的,以及發生重大安全事件遲報、瞞報、漏報造成嚴重後果的,將倒查問責、從嚴追究相關人員責任。目前已下發責令整改書20餘份,整改率達100%。