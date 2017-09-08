新疆塔城市上阿西村巷道實現硬化 打造美麗村莊北京新浪網 (2017-09-08 13:17)
亞心網訊（通訊員 魏艷榮 馬雪梅）9月6日,塔城市阿不都拉鄉上阿西村村內各巷道油路攤鋪已全部完工。村民李冠義看著油亮亮的柏油路,高興地說:「走了多年的沙土路,沒成想這麼快柏油路就鋪到了每家每戶。如今,黨的惠民政策越來越多,感覺生活在農村真幸福!」
上阿西村多年以來,村莊內路面都是砂石路和土路,每年開春積雪融化和颳風下雨時,村內塵土飛揚,巷道到處都是泥水坑。第四批「訪惠聚」工作隊駐村后,在入戶走訪中了解這一情況后,和村「兩委」商議,將「硬化村內道路項目」列入為群眾辦實事好事計劃中,向鄉政府和相關部門積極申請跑辦,短短幾個月的時間,今天村裡14條,7公里多的大小巷道,實現全村巷道柏油路全覆蓋。
駐村工作隊隊長張志堂說:「我們通過開展基礎設施建設,美化、綠化、亮化鄉村,努力改善上阿西村容村貌,給村民營造一個美麗、乾淨的村莊環境,打造美麗鄉村,從而提升村民生活質量」。
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