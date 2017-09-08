新疆塔城市:駐村工作隊是群眾的堅強後盾北京新浪網 (2017-09-08 13:17)
亞心網訊(通訊員 孫希鴻)9月6日,塔城市教科局駐葉門勒鄉上六升村、六升村工作隊在入戶走訪時,來到上六升村陳瓊花家裡,了解到陳瓊花老公因在塔城市參加學習,目前才學習10天,還有兩個多月的時間才結束,現在正趕上要收穫打瓜,還有玉米,正在為缺少人力而發愁呢。
陳瓊花家裡有四口人,有一兒一女,女兒在奎屯市內初班初二年級上學,兒子在葉門勒鄉中心校上小學,丈夫也因學習不在家,家裡種了200多畝玉米,還有20多畝打瓜。眼看秋收即將到來,家裡孩子都要去上學,非常需要勞動力。
工作隊隊長任志剛當即告訴陳瓊花說:「秋收的事情你不用愁的,我們駐村工作隊和村『兩委』想辦法抽調人力給你幫忙,讓孩子們該上學就上學,不要耽誤了學習。讓你的家人們都放心。」
陳瓊花說:「感謝工作隊和村「兩委」同志們的關心,現在就打電話告訴老公,讓他安心學習,我心裏也沒有了壓力,你們駐村工作隊幫我把搶收玉米和打瓜事情解決了,我好開心,真是村民們說的『駐村工作隊是我們堅強後盾』,讓我真正感受到了黨和政府的關心,心裏特別溫暖!」
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