墨西哥西南海域發生8.0級地震 群眾逃離建築物北京新浪網 (2017-09-08 13:19)
中新網9月8日電 據美聯社報導，墨西哥遭遇強震襲擊，首都有強烈震感，人們紛紛逃離建築物。\r\n\r\n
據美國地質勘探局網站消息，日期:8日12時49分左右，墨西哥西部海域發生8.0級地震，震源深度33公里。\r\n\r\n
太平洋海嘯預警中心發佈海嘯預警，稱基於初步數據，可能會引發具有廣泛危險性的海嘯。海嘯預警中心稱，在未來三小時內，危險海嘯可能會抵達墨西哥、瓜地馬拉、埃爾薩爾瓦多、哥斯大黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、宏都拉斯、厄瓜多部分沿海地區。
責任編輯：郭炘蔚
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