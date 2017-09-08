亞心網訊（通訊員 翟天琪 於露 田玉川 趙學成 張天義 任藝）為了幫助貧困學子圓夢,霍城縣駐村工作隊積極行動,籌集愛心善款,幫助貧困學子圓夢。

近日在良繁中心三村,今年考上大學的艾力夏提·要達西巴依收到了由團縣委捐贈的愛心助學金5000元和編辦捐贈的愛心助學金2000元,圓了他上大學的夢。



工作隊將派出單位支持的1.5萬元、愛心企業捐助的1萬元以及蘭州市婦聯捐助的1.25萬元分批發至20名貧困大中專學生和25名小學生手中。



薩爾布拉克鎮開力木庫勒村工作隊對2017年考入大學的5名貧困學生每人發放了1000元助學金,幫助他們順利入學。



霍城縣發改委駐薩爾布拉克鎮下莫家莊子村工作隊對今年考入大學的6名學生每人發放了500元助學金。



為了改善師生就餐條件,工作隊聯繫愛心企業為教學點購買了20套價值1.5萬元的餐桌。在開學之際,20套嶄新的餐桌搬進了餐廳。



霍城縣蘇商企業商會的愛心人士,為下三宮小學的27名貧困學生送來了價值1.08萬元的學慣用品。

