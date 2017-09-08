亞心網訊(伊犁日報記者)9月5日,在自治區黨委常委、宣傳部部長田文的陪同下,江蘇省委常委、無錫市委書記李小敏帶領無錫市黨政代表團赴伊犁霍城縣考察。

考察組一行分別考察了產業援疆重點項目中超電纜、伊犁太湖鋼構有限公司、江蘇醫院、清水河鎮瞻德中學等。

隨後,考察組一行在霍城縣江蘇醫院舉行了第九批無錫江陰市對口支援霍城縣重點項目集中開工儀式。在江蘇醫院綜合樓項目施工現場,李小敏仔細詢問了項目進度及具體建設情況。

據了解,第九批援疆幹部人才入疆工作以來,在兩地黨委政府和江蘇援伊指揮部的領導和支持下,把項目和民生工作放在突出位置,共安排2017年-2019年援疆項目七大類26項,總投資10.88億元,其中援疆資金4.48億元。2004年第四批無錫江陰援疆團隊投入資金1200萬元,在江蘇醫院建設了9700平米住院部、門診樓、醫技樓,此後,歷任無錫江陰援疆團隊在資金、技術、人才等各方面持續投入,促成了江蘇醫院平穩快速發展。本次開工建設的綜合樓,總投資1.4億元,其中援疆資金1億元,建設面積32000平方米,項目建成后,將極大地改善江蘇醫院的醫療條件,更好的滿足霍城縣乃至周邊地區群眾的健康醫療需求。除了江蘇醫院綜合樓,當天集中開工建設的項目還有江陰小學新建工程、江蘇中學擴建工程、蘭干鄉食品產業園、霍爾果斯市經濟技術開發區清水河配套園區標準廠房,其中開工項目總投資2.6億元,援疆資金2.2億元。至此,第九批援疆基建類項目已經全部開工建設,並將於2018年全部建成投用。這些重點項目的建成,將為霍城縣社會事業、產業發展、脫貧攻堅等各方面工作產生積極作用,有力助推霍城縣社會穩定和長治久安。

在隨後召開的無錫江陰市對口支援霍城縣工作彙報會上,考察組一行分別聽取了霍城縣委書記侯得錄,縣委副書記、江陰援霍工作組組長陳文斌關於霍城縣工作開展情況和援疆工作情況彙報。

在聽取彙報后,李小敏說,通過實地考察為霍城縣經濟發展取得的成就感到高興。為無錫江陰能參與霍城縣的發展,能夠見證霍城縣的發展變化感到自豪。感謝多年來霍城縣各級各部門各族幹部群眾對無錫江陰社會發展的關注、對援疆幹部人才的支持。援疆工作一定要以項目為抓手,項目早落地、早建成、早見效。

李小敏指出,此次考察的另一個目的是看望慰問援疆幹部人才,在彙報會上,他對23位第九批援疆幹部的奉獻和敬業精神給予了肯定,他說,援疆幹部遠離家鄉、遠離親人,肩負著無錫市人民的重託,在霍城縣這片熱土上揮灑汗水,奉獻智慧。感謝援疆幹部、援疆人才為援疆工作付出的辛勤努力,同時也感謝援疆幹部的家人對援疆工作給予的大力支持。

李小敏強調,援疆工作是中央交給無錫江陰的重要任務,是義不容辭的責任,要以真情援疆、科學援疆、持續援疆,輸血與造血並重,硬體與軟體並重,當前與長遠並重的要求繼續推進援疆各項工作。

李小敏要求,援疆幹部要滿腔熱情的投入到霍城縣的經濟發展中,不圖虛名,嚴格要求自己。在民生工作中要把脫貧攻堅作為首要任務,項目和資金要向貧困人口傾斜。錦上添花的事要做,雪中送炭的事也要做。要繼續在水、電、路、暖等民生項目上持續發力,不斷地提高霍城縣人民的生產、生活條件,在產業發展上要創優勢。援疆工作要以規劃為引領、要以民生為引領,要以產業為支撐。

田文在彙報會上說,霍城縣變化很大,無錫江陰援疆工作成績顯著,令人鼓舞,無錫江陰的援疆幹部帶著責任不遠萬里來到霍城縣,體現了家國情懷,對無錫江陰的同志對霍城縣的支持和幫助及考察團表示感謝。希望霍城縣與無錫江陰的同志共同把援疆工作會議精神落到實處,建設好家鄉。

州黨委副書記、組織部部長石崗陪同考察。彙報會上,舉行了無錫江陰市向霍城縣捐贈「萬人幫萬戶共同奔小康」扶貧專項資金捐贈儀式。援疆幹部人才代表結合援疆工作、生活經歷作了精彩的表態發言。