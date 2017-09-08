最受歡迎的10本工業技術類圖書里有6本建築類的圖書。 重慶大學圖書館供圖

華龍網9月8日11時45分訊（首席記者 黃軍）炎熱的暑假，經過一個學期辛苦學習的學子們大都很享受這個假期，但也有不少同學走進圖書館，利用難得的這段時間進行「彎道超車」，為實現人生理想而深挖洞、廣積糧。今（8）日，重慶大學圖書館發佈消息，暑假里，圖書館共借出20115冊圖書，社會科學類圖書略微多一點，達到51.81%，自然科學類圖書為48.19%。

最受歡迎的圖書中，《追風箏的人》以及東野圭吾的多部著作上榜。《如何閱讀一本書》也入選了。這本書是指導讀者如何通過閱讀增進理解力的，強調閱讀是一種主動的活動。該書將閱讀分做四個層次：基礎閱讀、檢視閱讀、分析閱讀、主題閱讀。書後還推薦了一系列的經典名著，有137種。重慶大學圖書館建議才入學的新生能看看，學習閱讀的方法，提升閱讀的效果，根據書單按圖索驥，獲取最好的精神食糧。

暑假里，圖書館有不少專業書被借出，工業技術類圖書共借出了7223冊，占暑假借書量的35.91%，數理化類圖書借出1640冊，佔比8.15%。在最受歡迎的10本工業技術類圖書里，有6本建築類的圖書。