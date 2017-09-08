隨著不帶現金和銀行卡出門的現象越來越普遍，不少人都想過，要是手機掃碼就能從ATM機取錢就好了。





這個功能真的被實現了。9月4日，蘭州銀行在官微發佈公告，宣布推出微信、支付寶ATM掃碼取款。不少人都認為，蘭州銀行此舉被認為是抓住了時下痛點，具有開創意義。然而，目前該項業務涉嫌違規，已經被叫停。





微信支付寶取現？上線一日即暫停

9月4日，蘭州銀行在其官方微信上正式宣布旗下全部ATM機將上線「掃碼取款」功能，具體而言，蘭州此項業務的開通意味著用戶無需攜帶銀行卡，只要用微信或者支付寶掃描ATM機屏幕上生成的二維碼，輸入取款金額，就能將微信或者支付寶內的餘額提現。





掃碼提現單筆限額為5000元，單日累計限額20000元。掃碼提現收取0.3%的手續費，相比微信零錢提現到銀行卡0.1%手續費稍高，僅支持錢包餘額和借記卡，不支持信用卡。









此舉很快吸引了業內目光，但有消息稱，僅一天后這一業務就緊急暫停。





蘭州銀行一位相關部門負責人7日證實，該業務確實已經暫停下線，且業務是由蘭州銀行主導，「與微信、支付寶沒有關係」，雙方沒有簽訂合作協議。與此同時，蘭州銀行官微的公告也已經被撤下。





專家：支付賬戶取現屬違規



實際上，推出「掃碼取款」功能的商業銀行並不在少數，招商銀行等多家銀行此前甚至推出了「刷臉取款」，為何偏偏蘭州銀行的這項業務被叫停？





原來，儘管多家銀行推出了掃碼取款，但前提是需下載和登陸該行自己的APP。不同於其他商業銀行和蘭州銀行此前的取款方式創新，蘭州銀行此次將微信和支付寶引入其中，直接對「 微信」和「支付寶」的餘額進行提現。





「蘭州銀行的這項業務嚴重違規，支付賬戶是不能直接提現的，這嚴重擾亂了央行關於支付賬戶管理的規定。」中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼指出，存取款（經營貨幣）是央行特許銀行的權力，其它機構不能吸收公眾存款，不能提取現金。



根據《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》（下稱《辦法》）第三章第九條規定，支付機構不得經營或者變相經營證券、保險、信貸、融資、理財、擔保、信託、貨幣兌換、現金存取等業務。





第三方支付賬戶和銀行卡賬戶問題也是此次事件受關注的焦點。蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言指出，支付賬戶餘額也並非銀行存款，而是被界定為一種委託支付機構保管、所有權歸屬客戶的預付價值。所以，通過銀行ATM機對第三方支付賬戶進行掃碼取款，某種程度上屬於變相的現金存取業務，也有把第三方支付賬戶等同於銀行賬戶之嫌，無論是銀行主導還是支付機構主導，都是存在合規瑕疵的。





「不同的准入條件獲取的業務許可權不同，風險承受能力也不一樣。」董希淼指出，支付賬戶和銀行帳戶的要求不同、風控手段也不同，開什麼賬戶就該辦理什麼業務，就好比拿C照駕駛證不能開大貨車一樣。





而對於提取的資金是存放在第三方支付平台賬戶中，還是存在銀行卡里，也有人士指出，蘭州銀行在宣傳時存在誤導，這類做法打了監管擦邊球，不管取款的錢是從支付機構餘額扣除，還是從綁定的銀行卡扣除，在這個取款業務環節中，支付機構都或被動或主動地參與其中，違反了第三方支付機構不能經營現金存取的規定。









銀行壓力大？激進創新屢碰壁

蘭州銀行此次業務被急停並非首例。早些年，不少銀行都有過類似遭遇。

例如2014年4月，工行推出的「雙晶元卡」，也是發行次日便遭銀聯叫停。該晶元卡實現銀聯和Master的「二合一」，但被指申報與實際卡面設計不同，不符合規則。





2013年11月，廣發銀行網上營業廳淘寶店上線，並且掛出了將於「雙11」發售的理財產品，不過在正式開業前夕，廣發銀行網上營業廳淘寶店即宣布暫緩開業，通告解釋稱暫緩開業是因為內部核准原因。后據業內人士分析，被叫停的主因與該業務不符合理財銷售管理辦法規定的「親見親簽」有關。

類似的案例還包括不少銀行都曾試水的超短期理財，多因應付月末、季末的考核節點創新而來。但這違背了流動性考核體系建立的初衷，造成存款在月初、月中、月末大幅震蕩。后被銀監會明確原則上不允許發行一個月及其以下期限的理財產品。





為何銀行會接二連三地做出此類「劍走偏鋒」的創新？





業內人士認為，這與銀行近年來利潤下滑、轉型壓力較大不無關係。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇分析稱，從此次蘭州銀行的舉措來看，一方面是出於銀行間的競爭壓力，另一方面也是為了增強獲客能力。





據了解，蘭州銀行作為西北地區規模最大的城商行，該項業務並非首次創新。此前，該行還推出過手指靜脈取款、二維碼取款和刷臉取款等多項取款功能。





還有銀行業觀察人士認為，雖然不少銀行創新業務屢屢遭監管叫停，但不會降低銀行的熱情，反而是在互聯網金融大軍壓境的背景下，加快創新的步伐。郭田勇強調，銀行的底線，應該是現行的監管範圍，不能超過規定的圈子。

上述觀察人士也表示，銀行重新審視互聯網金融的發展規律，推進體制和流程創新，應該是在合規以及完善風險的前提下。





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責任編輯:閆歡



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