有時候，一個否定的回復都比一直無視要好得多。

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上大學的時候，做學生工作，最早的時候用簡訊群發，一個班六十幾號人，一次簡訊，裏面有移動的， 有電信的，有聯通的，只是我的手機是移動的，每次發給移動的號，會有狀態提醒，對方已收到。但是自己還是生怕別人收不到，每次在發信息的時候，都會寫一句話：收到請回復。

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後來有了飛信，就用飛信群發，飛信群里只支持移動的號，也看不到狀態，不知道對方收到沒收到，於是依舊會寫上：收到請回復。

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到畢業了，工作了，開始用OA辦公系統。OA最大的好處就是狀態，這個最好用，每個郵件，每個消息和流程，發給對方的時間和狀態自己都能看得到，對方看了沒看，什麼時候看的，再也不用寫收到回復了，很是方便。於是收到請回復，在OA辦公里就逐漸地消失了。

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其實，及時回復別人的信息，也是一種最基本的修養，雖然回信息是一件微不足道的小事，但卻能看出一個人的人品和素質。

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「收到請回復」這五個字總是會頻繁出現在工作場合中，通常是你的同事或工作夥伴為了與你保持有效的溝通，以此確保你了解工作上的內容。

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職場上，最討厭的一種人就是你一邊認真地跟他說正經事，他卻總是一副愛理不理或是視而不見的態度。

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不回覆信息的人通常會有這三種情況：一是他工作實在太忙，一時沒有注意到，這種可以諒解；二是他自己覺得這就是一件不值一提的小事，根本不需要回復；三是他乾脆覺得很麻煩，不想回。

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后兩種情況的人明顯是缺乏專業素養的，對於工作上的一切事情，我們都不能任由著自己的小性子來，這本身也是一種非常不成熟的工作理念。

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在工作中，及時回復別人的信息雖然是一個小細節，但卻能反映一個人的個人修養和職業素養。

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做了就是完成了？





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一天上班后，我讓小王給上級部門送一個材料。

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一個小時過去了，沒有回復。

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兩個小時過去了，還沒有回復，直到中午我在樓道里看見了他。

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我問他材料送到了嗎，他說送到了，我問他怎麼送的，他說我要他找的那個人不在，他就委託辦公室的人轉交了。

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我一聽，腦海里馬上浮出了三個字：靠不住。

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此後，我不會再輕易委託他去辦重要的事了。

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有人會問，這麼小的事，不回復就是「靠不住」了嗎？

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我想到了自己年輕的時候，別人交代我諸如此類的小事，我一般是不回復的。

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在我的意識里，認為做了就行了，還要回復嗎？況且也沒有人因為我沒回復而質問我。

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好多年以後，我委託別人辦事的時候，才有這種強烈的感覺。

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原來那時很難得到他人的重託，跟我不主動回復有很大關係呢。

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階段性的進展也要及時報告





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所謂事畢回復，說的是該回復就要及時回復。

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我們經常有一些應急的任務，比如一個幹部臨時受命趕赴目的地，到了嗎？有什麼情況？

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如泥牛入海，一去不回，一直到要返京了才想起回復。

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他自以為沒有必要及時回復，卻不知我們很期望得到他的消息。

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如果我追問，實際上就是批評他了，這個分寸不好把握。

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實際上，工作中，往往不能等任務全部完成了再回復，階段性的進展也要及時報告。

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一方面要讓領導和同事放心，另一方面及時反饋情況能為正確決策提供依據。

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還有人可能會說，有些事畢不回復的人，可能他的能力很強，只是不拘小節、不屑小事罷了。

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可是，小事都靠不住，大事還敢託付嗎？

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如果在有能力和靠得住的兩種人當中只選一種，你會選擇哪一種人呢？

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大事看能力，小事看品格





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？讓你放心的人，但凡遇到重要的事，你一定就會想起他來。

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因為不用擔心，你委託的事他一定會放在心上，盡心儘力，隨時回復，絕不讓你焦急等待。

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對這樣的同事和朋友，你也會以禮相待，並以同樣的重視對待對方託付的事。這就是雙方共事和相處的默契。

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事畢不回復，就像任務完成了99%，只有這1% 沒落實，雖然就差這麼一丁點，事情卻還是沒有做到位。

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無論是誰，除非你確有原因，都應給予回復，這是一個尊重自己和尊重別人的問題。

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事畢回復，說來簡單，做好不易，根子上還是品格的問題，這和承諾與誠信有關。

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你有沒有靠譜的基因？









一個人靠不靠譜，其實就看這三點：「凡事有交代，件件有著落，事事有迴音。」

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有些人就是這樣，他跟你說「好」，你不會覺得他是在敷衍你。

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相信每個人聊天時都遇到過這樣的情況，聊著聊著對方突然不說話了。

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如果對方隔了一段時間回復你第一句話就是交待他剛剛因為什麼事情沒回信息。這種人實在不多了。

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事事有迴音，遇到這種人，都會讓人的好感大增。

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靠譜的人，真的是時時刻刻都能流露出靠譜的基因。

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執行力是靠譜的體現





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無論做什麼事情都有始有終，突然消失回來後會說明原因，時間觀念強，提前安排有規劃。

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一個成熟的企業里，需要少數聰明的人和多數靠譜的人。

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馬雲說過，我不需要提點子的人，阿里這麼多人，提點子的人太多了，我需要有執行力的人。

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真正成熟的人，就是事事有責任，事事有擔當，事事有始有終。





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來源:經濟日報(ID:jjrbwx)



責任編輯:閆歡



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