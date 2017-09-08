中國網9月8日訊 近年來，福建省泉州市惠安縣堅持將社會主義核心價值觀落細落小落實，通過挖掘惠安好故事、好典型，大力弘揚家庭文化、家庭美德，倡導家庭新風，在全縣形成「注重家庭、注重家教、注重家風」良好風尚，以家庭「小氣候」溫潤社會「大生態」。

傳承家風家訓打造「家」文化。一是深挖資源。以本縣歷史上世代傳承中形成的道德規範、傳統習慣、為人之道、生活作風和生活方式等作為挖掘的重點，面向海內外惠安人廣泛開展家風家訓（族訓）和鄉規民約徵集活動。組織地方學者、文化名人利用當地豐富的鎮志、村志、族譜、家譜等歷史資料，收集、展示具有當代價值和傳承意義的家訓家規，並對有關史實資料進行整理提煉。目前，共徵集到材料近千條，從中整理歷久相傳的傳統家訓上百篇。二是打造陣地。圍繞廣泛搜集的圖文、實物、影像等資料，積極打造「惠風」傳統家訓展示館、惠安城南第二實驗小學家規家訓長廊、山霞村古民居傳統村落、凈峰張岳家廟、螺陽康朗家廟等富有地域特色的家風傳承陣地。其中，「惠風」傳統家訓展示館作為傳承家風家訓的傳統文化展示基地，設立中華經典家訓、福建名人家訓、惠安傳統家訓、家訓楹聯碑記、家風書法傳承等八個功能展區，開館至今，已有136個團體超過3萬人次參觀。三是廣泛宣傳。開展家風家訓進機關、進校園、進社團、進鎮村、進家庭「五進」活動，向全縣黨員幹部及其家庭發出《樹廉潔家風倡議書》5000多份，組織機關幹部參觀「惠風家訓館」、「惠安身邊好人館」，號召全縣黨員幹部家庭在建設和諧、廉潔家庭中發揮先鋒模範作用。將家風家訓與學校德育工作相結合，通過家風故事徵文、家風主題班會、家風小故事分享、家風文藝匯演等活動，讓廣大學生在優秀家風文化的熏陶下，學習優良傳統、傳承文明家風。

創建最美家庭營造「家」氛圍。一是唱響「最美家庭」。突出農村鄉風文明建設引領作用，在全縣廣泛開展尋找「最美家庭」活動，通過組織推薦、自薦、互薦等形式，多角度挖掘身邊優秀家庭，湧現出以螺陽鎮錦東村林炳水、崇武鎮大岞村張漢宗為典型的一批「最美家庭」。截至目前，共評選表彰118戶縣級「最美家庭」，推薦4戶「最美家庭」受省市表彰，其中螺陽鎮林炳水家庭被評為全省「最美家庭」。二是挖掘基層典型。每年選取20個行政村（社區）開展「精神文明建設示範社區（村）」創建，在社區（村）組織評選表彰「好媳婦、好婆婆、好妯娌」「我身邊的好人」「美麗惠安人」「美德少年」「最美鄉村人家」等，打造「惠安好人館」、「美麗惠安人」主題公園和示範街、「薯花小站」等宣傳陣地，以身邊先進家庭和個人良好家風帶動全社會文明風氣形成。三是演繹「家風故事」。結合「一村一品」群眾性精神文明創建活動，打造「一節一特色」文化品牌，注重將家風建設與傳統文藝創作相結合，組織本土學者和民間藝人創作音詩畫、舞蹈、小品等富有地域特色的家風文藝作品。在惠安電視台《惠緣家話》、《惠安講古》專欄打造以張岳一家清廉為官為題材節目，組織全縣書畫愛好者創作「弘揚廉潔家風，喜迎十九大」主題書畫作品，在惠安新聞網和《惠安鄉訊》微信平台推出「文明家庭·溫情故事」主題徵集活動，向全社會徵集優秀家風作品，並擇優專欄刊登，增強家風故事的表現力和吸引力。

弘揚傳統美德提升「家」品味。

一是重拾孝親文化。選取「朱子家訓」「顏氏家訓」等古代孝道經典，在全縣各中小學校舉辦「誦讀經典傳承家風」主題朗誦會，開展孝親主題班會、講孝老愛親小故事比賽，編撰分發《惠安中小學孝道文化讀本》，廣泛建立孝道廣角等，營造校園孝親好風氣。在崇武古城風景區、科山讀書公園設置二十四孝園，藉助歷史故事弘揚家庭美德。在全縣祖厝、廳堂、展館等廣泛張貼孝親標語，使好家風隨處可見。二是傳播身邊好人。對曾阿煌、趙春蘭、張清江等道德模範和身邊好人的感人事迹進行採訪、挖掘，舉辦「講述好人故事 弘揚社會正氣」主題宣講活動，組織宣講團深入鄉鎮、機關、企業、學校開展6場道德模範基層巡講活動。發動惠安廣播電視台、惠安鄉訊、惠安新聞網等媒體推出有深度、有影響的新聞報導，講述好人故事，展示道德模範風采，營造人人爭當好人的良好氛圍。2016年以來，全縣入選「中國好人」4 位、「福建好人」5位；獲評福建省道德模範1位，泉州市道德模範8位。三是大力培育推廣。依託各村道德講堂、活動廣場等宣傳教育載體開展200多場家庭教育活動，發動惠籍書法家書寫傳統家風家訓、楹聯匾額，通過修訂市民公約、鄉規民約，在村居社區開闢發佈欄，倡導家庭和睦、尊老愛幼、勤儉節約、鄰里互助等家庭美德，推進基層群眾性精神文明活動創建。以創建「五好文明家庭」和尋找「最美家庭」等活動為載體，開展「五好文明家庭」、「最美家庭」、「廉內助」等評選活動，培樹一批有當地家庭文化特色、有示範引領功能的「文明家庭」、「最美家庭」建設示範戶，營造文明之家、幸福之家。

融入日常工作落實「家」政策。一是融入中心工作。在「兩學一做」學習教育中，引導黨員幹部將踐行家風家訓與做合格黨員相結合，以良好家風提振幹事創業精氣神，發揮先鋒模範作用，發揚無私奉獻精神，積極投入到全縣重點項目建設、全國文明城市創建、平安綜治維穩、防汛抗台等「一線任務」中。二是融入服務群眾。通過開展黨員幹部結對幫扶、千萬幹部訪萬家、學習陳欠水活動等，組織引導機關黨員幹部深入基層、深入群眾，訪群眾所急、解群眾所需，以實際行動將家風建設融入黨員承諾踐諾、融入志願服務活動當中，進一步激發服務基層、服務群眾的熱情。三是融入日常生活。在黨風廉政建設中，注重以老一輩共產黨人的優秀家風為模範，號召黨員幹部從日常小事做起，行善舉、做善事，建設廉潔家庭，傳承優良家風。