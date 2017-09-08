中新網9月8日電 據韓聯社報導，韓國總統文在寅將於本月18日啟程前往美國紐約，展開為期5天的訪美行程。這是文在寅就任總統以來第二次訪美。今年6月，文在寅首次訪美並與美國總統特朗普舉行了首腦會談。

資料圖：文在寅(韓聯社)

資料圖：文在寅(韓聯社)

據報導，訪美期間，文在寅將出席第72屆聯合國大會並發表講話。文在寅將與出席聯合會大會的主要國家領導人舉行會談，開展多邊首腦外交。總統府青瓦台正在通過外交渠道與各國協調首腦會談的日程安排。

另外，距離2018平昌冬奧會開幕還剩不到半年的時間，文在寅將為提高各國對平昌冬奧的關注展開工作。

據悉，文在寅最近接受韓國文化體育觀光部的工作報告時表示，出席9月聯合國大會的目的之一是為了向全世界宣傳平昌冬奧。