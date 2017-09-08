紐約一華裔高中生騎車遭公交車撞致重傷 目前脫險北京新浪網 (2017-09-08 13:29)
中新網9月8日電 據美國《世界日報》報導，當地時間9月7日，一名17歲華裔高中生在紐約法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd. )騎單車(自行車)轉彎時，被一輛直行的公交車撞倒，頭部受重傷一度危殆，經過緊急送醫院搶救已脫險，目前情況穩定。
警方封鎖事故現場。(美國《世界日報》記者朱蕾/攝影)
警方表示，7日下午12時54分，該華裔學生放學后騎單車在凱辛納大道左轉入Peck大道時，被一輛公交車撞倒。傷勢嚴重，隨後被救護車送往醫院搶救。
事發後，至少五輛警車趕到現場。被撞高中生的單車倒在路面上，輪胎已變形。警方稍後封鎖現場調查。公交車司機是一名非洲裔男子，目前沒有任何人被捕。
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