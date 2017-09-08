亞心網訊(通訊員 劉永秀)烏恰縣財政局對基本公共衛生項目資金進行精細管理，加強項目資金事前審核、事後監督工作，保障資金安全、完整、高效、實用，發揮項目資金的最大效益，使居民真正得到實惠。

發揮全民體檢作用。通過全民體檢，進一步加強孕產婦和兒童的健康管理，降低新生兒死亡率;對於慢性病患者(高血壓、糖尿病)可以減少主要健康危險因素，防止和控制出現腦出血、腦卒中、糖尿病足、糖尿病酮症等併發症;對65歲老年人，一年一次體檢可以了解自身健康，做到疾病早發現、早診斷、早治療，並在預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行方面發揮一定的作用。

提升居民健康意識。通過強化基本公共衛生項目資金管理，進一步提升居民的健康意識，改變過去部分居民的不良生活方式，使廣大居民逐步樹立起自我健康管理的理念。

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