中新網深圳9月8日電 (記者 鄭小紅)9月8日，中國(深圳)綜合開發研究院在鄭州2017中國(鄭州)國際期貨論壇上正式發佈第九期「中國金融中心指數」(CDI·CFCI)，該項指數顯示，中國31個金融中心競爭力穩步上升，深圳穩居第三。

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CFCI指數運用獨創的「錢才集聚論」和「法市輻射論」分析構建起適合中國金融中心發展特點的評價體系，通過構建金融產業績效、金融機構實力、金融市場規模和金融生態環境等四大領域的88項客觀指標綜合評價我國金融中心發展的優勢與不足，旨在為我國金融中心科學發展提供參考依據和有益啟示。第一期CDI·CFCI於2009年發佈，其後每年更新一次，動態反映我國金融中心建設的最新進展。

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第九期CDI·CFCI的評價範圍涵蓋我國31個金融中心城市，包括三大全國性金融中心和六大經濟區域的28個區域金融中心。本期綜合競爭力排名依次是：上海、北京、深圳、廣州、天津、成都、杭州、重慶、南京、蘇州、武漢、大連、鄭州、西安、濟南、青島、瀋陽、廈門、長沙、福州、無錫、寧波、昆明、合肥、哈爾濱、長春、烏魯木齊、石家莊、南昌、南寧和溫州。

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與上一期相比，金融中心綜合競爭力排名的主要變化情況是：鄭州首次進入區域金融中心「綜合實力十強」；北京、天津、鄭州、青島和成都成為綜合得分「進步五強」；天津、武漢、濟南、青島、長春五個金融中心排名上升2位以上；成都西部金融中心地位保持，重慶、西安等西部城市與成都的差距進一步拉大。

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在分項排名方面，各金融中心出現一定分化。「金融產業績效十強」金融中心分別為北京、上海、深圳、成都、廣州、天津、杭州、西安、南京和重慶。三大全國性金融中心分項競爭優勢十分顯著，其金融業發展的規模效應已經遠勝於其他區域金融中心。成都首次在金融產業績效上超過廣州，躋身全國第4。

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在全國31個金融中心城市中，本期深圳綜合競爭力繼續穩居全國第3。其中，金融市場規模排名第2，金融產業績效、金融機構實力和金融生態環境則繼續鞏固全國第3的位置。整體上來說，深圳作為全國性金融中心的地位十分穩固。

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中國(深圳)綜合開發研究院金融與現代產業研究所所長劉國宏認為，未來，深圳在建設國際化金融中心城市過程中，要瞄準金融生態環境等方面的短板精準發力，提升金融資源的集聚力和輻射力，依託前海蛇口自貿片區積極開展金融創新和國際金融合作，在人民幣國際化、「一帶一路」建設方面發揮引領作用。(完)