墨西哥西南海域發生8.O級地震 震源深度33公里北京新浪網 (2017-09-08 13:04)
中新網9月8日電 據美國地質勘探局網站消息，日期:8日12點49分，墨西哥西南海域發生8.0級地震，震源深度33公里。
責任編輯：孔慶玲
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