導讀

今天給你分享44幅漫畫，字不多，但每張圖都諷刺又精準地朝著現代社會和人性最醜陋的地方開槍。（轉載自微信公眾號：阿何有話說 ID：aheshiwo）





當你看完這些圖片，你會開始思考：我們到底怎麼了？



-01-

人為財死，鼠為食亡。









-02-

你在遛貓貓狗狗，

卻被手機給遛了。









-03-

你無法叫醒一個裝睡的女人，

除了快遞。









-04-

心情就像搖號中獎一樣，

我搖到什麼，

我的心情就是什麼。













-05-

有些人，

已經被寵物駕馭了自己的生活。









-06-

節日，沒有假期和放鬆，

反倒成了人們加班勞累的時候。









-07-

一個人的揮霍，

需要千萬個人的犧牲。













-18-

天價彩禮，

讓婚姻從開始就變得沉重起來。









-09-

這個世界本來就是不公平的，

有時你拼盡全力，還不如人家隨便搞搞。









-10-

酒精讓我們看上去，

比現實中的自己更像那麼回事。









-11-

感謝全天下的點讚之交，

給了虛榮心充足的養分。









-12-

你把錢存銀行以為可以放心，

嗯，放心，有人會替你享受的。









-13-

你抽的不只是煙，

還有真金白銀。









-14-

廉價勞動力，大致如此。









-15-

戴上不同的社交面具，

見人說人話見鬼說鬼話，

到最後分不清哪一張臉才是真正的自己。









-16-

屌絲的錢都是這麼擠出來的。









-17-

生活嚴重被工作綁架，

休閑娛樂和個人愛好通通要讓路。









-18-

職場上，你有多高的職位，

就會有多好的位置和多寬闊的視野。









-19-

生活就是你笑笑別人，

別人再笑笑你，

工作就是被上級罵罵，

你再罵罵下屬。

（如果你有下屬的話）









-20-

說再見總是很容易，



但真正忘記一個人卻真的很難很難。









-21-

錢包代替棉被，

成為愛的溫床。









-22-

你信用卡上的金額，



決定了你的身份地位。









-23-

明明心裏已經後悔到不行，

但卻誰也不肯道歉服軟，

這是很多感情破裂的原因。









-24-

有時候需要花費一輩子的時間，

才能了解一個人。









-25-

海洋成為人類罪惡的遮羞布。









-26-

現代版「伊甸園」，

森林成為了牆上的繪畫，

亞當和夏娃也只能坐在路邊啃蘋果。









-27-

誰也阻止不了時間，

不管他是誰？不管他在幹什麼？









-28-

每天早晚擠公交擠地鐵存活著忙碌著，

夢想著有一天能鹹魚翻身。













-29-

互聯網時代，

連知識也要依靠WiFi獲取。









-30-

你的信息早已在不知不覺中，



被自己暴露。









-31-

即使不願意承認，

但事實是每個人都有窺探欲。









-32-

這個世界是屬於少數人的，

很多人傾其一生就為擠進少數人的圈子。









-33-

所有的美麗都離不開美圖和PS，

只承認美顏后的自己。









-34-

願意花大把時間等待一個緩衝的畫面，



卻不肯看一下現實的風景。









-35-

對於手機的慾望，

有時竟大過對生命的珍惜。









-36-

習慣了通過手機去認識一個人，

但手機背後那個人到底是什麼樣子，

誰也不知道。









-37-

網路上跳出的任何一個小窗口，

都有可能是一個誘餌。









-38-

掃面墓碑上二維碼，

獲取好友信息，

發起群聊。









-39-

手機玩得越來越勤，

腦子裡的水也越進越多。









-40-

有一天當你放下手機，



突然發現大腦里正慢慢變得空蕩蕩。









寫在最後





這是一個最好的時代，這是一個最壞的時代；？

這是一個智慧的年代，這是一個愚蠢的年代；？

這是一個光明的季節，這是一個黑暗的季節；？

人們面前應有盡有，人們面前一無所有。

——狄更斯 《雙城記》













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阿何，清華大學理工男，職場充電寶&唯庫創始人，感性理性兼備的寫作者，國內知名個人成長研究者，個人公眾號：阿何有話說（ID：aheshiwo）





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