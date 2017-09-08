漫畫 | 只有成年人才能看懂這40幅人性漫畫！太深刻！北京新浪網 (2017-09-08 13:04)
導讀
今天給你分享44幅漫畫，字不多，但每張圖都諷刺又精準地朝著現代社會和人性最醜陋的地方開槍。（轉載自微信公眾號：阿何有話說 ID：aheshiwo）
當你看完這些圖片，你會開始思考：我們到底怎麼了？
-01-
人為財死，鼠為食亡。
-02-
你在遛貓貓狗狗，
卻被手機給遛了。
-03-
你無法叫醒一個裝睡的女人，
除了快遞。
-04-
心情就像搖號中獎一樣，
我搖到什麼，
我的心情就是什麼。
-05-
有些人，
已經被寵物駕馭了自己的生活。
-06-
節日，沒有假期和放鬆，
反倒成了人們加班勞累的時候。
-07-
一個人的揮霍，
需要千萬個人的犧牲。
-18-
天價彩禮，
讓婚姻從開始就變得沉重起來。
-09-
這個世界本來就是不公平的，有時你拼盡全力，還不如人家隨便搞搞。
-10-
酒精讓我們看上去，
比現實中的自己更像那麼回事。
-11-
感謝全天下的點讚之交，
給了虛榮心充足的養分。
-12-
你把錢存銀行以為可以放心，
嗯，放心，有人會替你享受的。
-13-
你抽的不只是煙，
還有真金白銀。
-14-
廉價勞動力，大致如此。
-15-
戴上不同的社交面具，
見人說人話見鬼說鬼話，
到最後分不清哪一張臉才是真正的自己。
-16-
屌絲的錢都是這麼擠出來的。
-17-
生活嚴重被工作綁架，
休閑娛樂和個人愛好通通要讓路。
-18-
職場上，你有多高的職位，
就會有多好的位置和多寬闊的視野。
-19-
生活就是你笑笑別人，
別人再笑笑你，
工作就是被上級罵罵，
你再罵罵下屬。
（如果你有下屬的話）
-20-
說再見總是很容易，
但真正忘記一個人卻真的很難很難。
-21-
錢包代替棉被，
成為愛的溫床。
-22-
你信用卡上的金額，
決定了你的身份地位。
-23-
明明心裏已經後悔到不行，
但卻誰也不肯道歉服軟，
這是很多感情破裂的原因。
-24-
有時候需要花費一輩子的時間，
才能了解一個人。
-25-
海洋成為人類罪惡的遮羞布。
-26-
現代版「伊甸園」，
森林成為了牆上的繪畫，
亞當和夏娃也只能坐在路邊啃蘋果。
-27-
誰也阻止不了時間，
不管他是誰？不管他在幹什麼？
-28-
每天早晚擠公交擠地鐵存活著忙碌著，
夢想著有一天能鹹魚翻身。
-29-
互聯網時代，
連知識也要依靠WiFi獲取。
-30-
你的信息早已在不知不覺中，
被自己暴露。
-31-
即使不願意承認，
但事實是每個人都有窺探欲。
-32-
這個世界是屬於少數人的，
很多人傾其一生就為擠進少數人的圈子。
-33-
所有的美麗都離不開美圖和PS，
只承認美顏后的自己。
-34-
願意花大把時間等待一個緩衝的畫面，
卻不肯看一下現實的風景。
-35-
對於手機的慾望，
有時竟大過對生命的珍惜。
-36-
習慣了通過手機去認識一個人，
但手機背後那個人到底是什麼樣子，
誰也不知道。
-37-
網路上跳出的任何一個小窗口，
都有可能是一個誘餌。
-38-
掃面墓碑上二維碼，
獲取好友信息，
發起群聊。
-39-
手機玩得越來越勤，
腦子裡的水也越進越多。
-40-
有一天當你放下手機，
突然發現大腦里正慢慢變得空蕩蕩。
寫在最後
這是一個最好的時代，這是一個最壞的時代；？
這是一個智慧的年代，這是一個愚蠢的年代；？
這是一個光明的季節，這是一個黑暗的季節；？
人們面前應有盡有，人們面前一無所有。
——狄更斯 《雙城記》
分享你對這個時代最深刻的領悟，留言區等著你！
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阿何，清華大學理工男，職場充電寶&唯庫創始人，感性理性兼備的寫作者，國內知名個人成長研究者，個人公眾號：阿何有話說（ID：aheshiwo）
中國青年報·中青在線出品
【本文來自微信公眾號「中國青年報」】
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