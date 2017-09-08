導讀

21世紀最大難題是什麼？答案是——大齡男女婚戀問題。在「單身狗」越來越多的今天，日本石川縣河北市開始討論對單身人士收稅。消息一出，網友們炸了......





日本討論「單身稅」，「年長多金」要交錢了





日本《北國新聞》日前報導稱，該國石川縣河北市預算主管在與當地媽媽們交流時，針對「結婚後生活水平下降，能否讓單身人士來負擔稅務」的提問稱，「正在進行有關單身稅的討論，但還沒有推進」。報導被放上網路后引發日本民眾對是否應該向單身人士徵稅的大規模爭論。





「單身已經夠慘了，居然還要我們交稅？？？」









需要說明的是，「單身稅」實際上並非指單獨設立「單身稅」稅目，而是指單身人士因為未婚，在交稅時不能享受一些稅收減免政策，和有配偶的人相比，實際需要繳納更多稅收。





目前，越來越多的日本人選擇不婚，日本正成為「單身大國」。此前日本社會學家指出，日本的單身率居高不下和經濟因素直接挂鉤，反映到個人身上，就是男性收入越少越容易單身，而女性則收入越高越容易單身。





不過，該報導稱，目前日本的單身人士並非全是收入不高的人群。一些40歲以上因離異或者喪偶而單身的人，並非傳統意義上的「單身沒錢」人士。相反，他們「年長多金」。此外，還有一些同居並育有子女的男女也都薪資不低，只是因為未進行婚姻登記就都歸類到單身。





針對這兩類人群，此前日本一直都沒有額外徵稅，這讓有育兒和房貸負擔的家庭深感不公，認為這些人實際上屬於「偽單身」，因此要求設立新稅種，向單身人士徵稅。









中國單身人數也不少





事實上，「單身」、「不想生」等問題已不僅僅存在於日本，中國的單身人數也在逐年增加。







最新數據顯示，截止2016年底，我國男性人口70815萬人，女性人口67456萬人，總人口性別比為104.98(以女性為100)，男女人口相差3359萬。根據國家民政局統計數字，2015年我國單身的成年人數量已超過2億。









今年年初中央各部委密集召開會議，部署2017年環保、教育、住房、醫療衛生、食品安全等各項重點工作，就考慮到了「單身」「不想生」等諸多新出現的社會問題。





來自財政部的信息顯示：按照「增低、擴中、調高」的總原則，建立「綜合與分類相結合」的新稅收體制。在新的個稅體制下，將實行按綜合所得減除標準，而不是繼續按工薪所得的費用標準，即將部分收入納入綜合，同時建立基本扣除加專項扣除的機制，適當增加專項扣除。綜合所得收入相同的納稅人，有孩子要撫養的比沒孩子的就可以少繳稅。下一步將考慮將一部分教育、房貸、養老等支出，納入扣除項，這也意味著貸款購房、家有老人孩子等大多數群體都能從中受益。





消息一出，「有孩子要撫養的比沒孩子的就可以少繳稅」很快就被網友解讀為「中國版的單身稅要來了」。









其實，財政部的個稅體制改革並非針對單身和丁克人士，還涉及到教育、房貸、養老等方面，但由此引發的結婚生育問題、人口問題仍然值得關注。





網友：憑本事單身為什麼要交稅？





日本討論「單身稅」的消息在網上一經傳開，立刻吸引了眾多中國網友圍觀，再度引發了他們對結婚生育問題、人口問題以及「單身稅」的關注和討論。





在眾多熱議中，不少網友想起了不久前流傳網路的「程序猿」小哥，忍不住提出質疑：「我憑本事單身，你為什麼要我交錢？」





部分「憑本事單身」的網友注意到了該討論中已婚人士與單身人士在生活質量上的爭執，認為結婚與否都是個人選擇，選擇單身不是為那些結婚的人買單。









單身生活是自己的選擇，有網友調侃道：「自己選的路，跪著也要走完」。





然而，並不是所有人單身都是因為想要追求高質量的生活，「沒人戀愛」和「沒錢戀愛」也是眾多網友單身的原因，這時候交稅就很扎心了。









看到這些網友的「哭訴」，細心的網友發現了該報導中的關鍵詞，並開啟「雙重扎心」模式。人家針對的只是「年長多金」的，別想了你們沒錢的……





對此，也有機智的網友幫單身朋友們想到了解決辦法，既省錢又可以保持自己的單身生活。







看起來似乎是個不錯的方法呢......於是有網友想到了此前中國版「單身稅」討論，猜測「中國也快了」，並表示比起結婚，「寧可上稅」。





單身要交稅？



這件事你怎麼看！









編輯：鄭天然



綜合：觀察者網（ID:guanchacn）、東京新青年（ID:tokyomen）、環球時報、參考消息、東方財富網、新浪微博等。









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