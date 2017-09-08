（中央社記者鍾榮峰台北2017年9月8日電）蘋果iPhone 8和其他兩款機種出貨時程恐不一樣。外媒報導，兩款標準型iPhone出貨可因應市場所需，不過高階機種可能要到較晚時間才會出貨。



蘋果12日(美國時間)將舉辦發表會，外界預期蘋果將推出3款新iPhone。國外科技網站TechCrunch引述可靠消息報導，兩款標準型iPhone機種出貨可望即時因應市場所需，不過高階款機種可能較晚才會出貨。



報導指出，目前還不確定新款iPhone標準型機種和高階機種之間的出貨時程差距有多久，不過外界已揣測供應鏈問題和量產干擾可能是高階新款iPhone出貨延遲的原因。



報導舉例指出，iPhone的螢幕和觸控面板製程是分開進行、再整合組裝，這會增加工序。



國外科技網站MacRumors分析，這意味著OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8）的出貨時間，不會與LCD版iPhone 7s和iPhone 7s Plus一致，消費者或許還能在9月15日預購iPhone 8，但真正拿到產品的時間點，可能往後延。



華爾街日報報導，蘋果新款iPhone在初期製造過程中遇到生產瑕疵問題，下週上市後，恐面臨供應短缺和出貨延後狀況。



報導引述知情人士報導，生產瑕疵問題讓製造流程推遲約1個月時間。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告指出，三星向蘋果提供OLED面板模組，每單位索取價格可能高達120美元到130美元，相較於5.5吋iPhone的LCD模組價格約45美元到55美元，高出許多。



外媒分析，若OLED面板模組價格昂貴，或可部分解釋市場傳言OLED版iPhone的整機售價，可能要從1000美元（約合新台幣3萬元）起跳。



蘋果預計在美國時間9月12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，市場一般推測蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品。