（中央社記者吳家豪台北8日電）Facebook（臉書）響應世界自殺防治日，9月份將會讓人們認識各種支援的社團與自殺防治工具，同時也在「安全中心」新增「網路守望亭」，提供自殺防治與網路互助的額外資源。



Facebook發布新聞稿表示，人們可以使用各類工具來解決網路糾紛、幫助透露自殺念頭的朋友、或者取得資源度過低潮。過去十多年，Facebook與許多心理健康醫療機構合作，發展出防治自殺的工具，持續為建構安全的社群而努力。



Facebook認為，朋友最能夠互相知道對方正為了什麼而糾結，而時效是很重要的，朋友們可以直接接觸傳遞正面的訊息，例如在貼文下留言打消其自殺念頭。Facebook在今年初曾分享過一些案例，能以科技辨識貼文留言的特徵，並結合Facebook社群上用戶朋友的關心，避免自殺發生。



同時，人們在Facebook上看到任何令人擔心的貼文時，都可主動向Facebook檢舉。Facebook在全球有一個專門團隊，負責全年無休的審視用戶的檢舉，並且會特別優先處理非常危急的用戶檢舉，例如自殺等。



對於檢舉的用戶，Facebook提供建議的文字，讓用戶更方便與需要幫助的朋友展開對話。同時，Facebook 也提供當地的求助專線、建議和資源，給想要幫助有自殺念頭朋友的用戶。



此外，Facebook也採取其他措施，例如與自殺防治團體合作，收集與自我傷害或自殺相關聯的字彙、主題標籤（hashtag）與社團名稱，並且提供資源讓人們方便在Facebook上搜尋相關詞彙。



同時，Facebook社群守則明確規定禁止倡導自我傷害與自殺的訊息，因此也會移除違反「社群守則」的內容。1060908