（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）中華文化總會今年啟動「藝術卡車秀台灣」計劃，總會副秘書長張鐵志昨天更率宣傳團於駐馬來西亞台北經濟文化辦事處舉行記者會，以促進台灣與東南亞有更多的文化交流。



駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今天發表聲明說，文總將於22日及23日於檳城舉辦「2017藝術卡車秀台灣」表演活動，特意昨天於辦事處舉辦吉隆坡記者會，由張鐵志正式宣告啟動計畫，將帶領「九天民俗技藝團」、「嚴詠能打狗亂歌團」、獨立歌手鄭宜農及金曲獎最佳台語歌手謝銘祐等，展現正港台灣味的藝術文化表演。



記者會出席貴賓眾多，除了駐馬來西亞代表章計平外，還包括馬來西亞台灣商會聯合總會會長許正得、檳城州台灣商會會長李輝達等人致詞，馬來西亞台灣商會聯合總會名譽總會長江文洲、李芳信等人出席。



張鐵志解釋，「藝術卡車秀台灣」活動有兩個重要成分，一是藝術卡車，藝術卡車過去由紙風車劇團，開著卡車走遍台灣大鄉小鎮，超過105個鄉鎮，已累積133 場精彩表演。



他解釋，此次到馬來西亞也意謂著將台灣不同風土民情文化帶到馬來西亞，也希望台馬兩國在多年友好的基礎上，能用文化的力量，帶給兩國的關係更新的動力。此次藝術卡車將乘載著來自台灣不同語言、不同風格、不同地域的表演者。



章計平致詞指出，蔡英文總統日前表示「讓台灣文化走向世界，就是我們期待的未來」，因此很榮幸文總推出「2017藝術卡車秀台灣」計劃，並且第一站就選擇了馬來西亞，增進與東南亞國家間的交流，也呼應了台灣正積極推動「新南向政策」。



他說，尤其今年是新南向政策的行動年，因此期待本著長期深耕、多元開展、雙向互惠的核心理念，整合政府與民間的資源與力量，藉由文化的交流與資源共享，與東南亞等新南向國家創造互利合作模式，也建構新型的夥伴關係。



許正得也說，許多台商在馬來西亞長期居住近30年，但還是與馬來西亞人一樣都對台灣文化帶有深切的期盼。而文化應該是沒有國界、不分種族的，因此馬來西亞有幸成為藝術卡車走出台灣的第一站。他希望透過台商的力量，大力邀請各界踴躍參加，希望在馬來西亞多元社會中的每個民族都能了解台灣文化，並增進台馬之間的感情。1060908