（中央社記者蔡怡杼台北8日電）史上最貴iPhone要來了，專家表示，入手高單價商品時，選擇分期信用卡雖可減輕一次付款的壓力，但部分分期卡會有手續費等額外支出，民眾應睜大眼睛看仔細。



蘋果預計美國時間12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，外界預期蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8 ）、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus。



分析師指出，iPhone 8單機售價恐1000美元起跳，折合超過新台幣3萬元。



Money101.com.tw表示，購買高單價商品，以刷卡代替現金，除可賺現金或點數回饋外，還能延遲付款；基於收支考量，使用零利率分期信用卡，還能減輕付款壓力。



比較市面信用卡，分期消費門檻相對低的信用卡，如中國信託的iPlan卡，每筆消費不限金額，皆自動分為3期；第一銀行的由你分期卡，則是每筆消費滿1000元即自動設定分3期，分期後，仍提供持卡人每消費20元累積1點紅利回饋。



大眾銀行分享卡的分期門檻讓持卡人自行設定，持卡人可依消費習慣與需要，申請設定多少金額以上才自動分期，且持卡人若預繳500元的儲值金，每月新增消費，可享每年最高1300元的回饋。



Money101.com.tw金融產品比較網台灣董事總經理周純如提醒，部分分期信用卡會有手續費支出，像是新增分期消費的手續費、變更分期消費門檻手續費、提前清償違約金等，民眾應睜大眼睛看仔細，此外，多數信用卡即使原本有紅利或是現金回饋，但使用分期後，就無法再額外享有回饋。



如新光銀行分期7卡提供7期零利率分期，但當期帳單如有新增分期消費，則收分期手續費用50元；安泰銀行分期卡提供分期期數6期、12期自由選，但持卡人變更分期期數或最低分期金額設定時，需支付設定手續費每次100元，且不適用紅利積點暨現金回饋活動。1060908