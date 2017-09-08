▲「洛杉磯暴雪競技場」將於10月啟用。（圖／暴雪娛樂提供）

世界級電子競技的新家將落腳在全球娛樂之都！暴雪娛樂今 （8） 日揭露「Blizzard Arena Los Angeles」（暫譯：洛杉磯暴雪競技場）專供職業選手、電競粉絲及所有熱愛重大賽事的支持者齊聚一堂的頂尖競賽場館。洛杉磯暴雪競技場座落於曾產出多部影史巨作的柏本克片場（Burbank Studios），該地也曾是電視節目的攝影棚；如今經過重新打造，洛杉磯暴雪競技場於美西時間 10 月 7 日開幕後，將提供在地觀眾與全球各地直播觀賞者精彩刺激的觀賽體驗。

洛杉磯暴雪競技場設有多個攝影棚、控制室及練習設施，目標是成為全年舉辦各種競技賽事的基地。此外，電競場館也將開設暴雪周邊商品館，並根據當時舉辦的賽事提供周邊商品銷售。

▲洛杉磯暴雪競技場將在美西時間 10 月 7 日、8 日周末隆重開幕，同時舉辦《鬥陣特攻》Contenders 第一季的季後賽。（圖／暴雪娛樂提供）

洛杉磯暴雪競技場將在美西時間 10 月 7 日、 8 日周末隆重開幕，同時舉辦《鬥陣特攻》Contenders 第一季的季後賽。歐洲及北美地區夏季競賽的精彩對戰將出現在《鬥陣特攻》Contenders 季後賽中，屆時各區的頂尖 Contenders 戰隊將於此獲得加冕。

同時《鬥陣特攻》職業電競聯賽年底將在洛杉磯暴雪競技場展開職業電競的新紀元，屆時全球頂尖《鬥陣特攻》玩家將邁開成為超級明星之路的第一步。走在玩家開創出的道路上，《鬥陣特攻》職業電競聯賽旗下各城市代表戰隊將朝向奠定嶄新電競卓越標準的目標奮力邁進。

▲《鬥陣特攻》職業電競聯賽年底將在洛杉磯暴雪競技場展開職業電競的新紀元，屆時全球頂尖《鬥陣特攻》玩家將邁開成為超級明星之路的第一步。（圖／暴雪娛樂提供）