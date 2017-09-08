【台股盤中】新閣揆慶祝行情 光學元件復活中央社 (2017-09-08 11:13)
（中央社記者吳家豪台北2017年9月8日電）新閣揆今天正式上任，台股上演慶祝行情，指數持續走揚，包括光學元件、LED、太陽能等族群獲買單挹注，新台幣早盤也升破30元整數關卡。
至11時左右，台股加權指數來到10599點，上漲56點，漲幅0.53%，成交值新台幣682億元。電子股漲0.6% ，金融股漲0.5%。
光學元件族群今天復活，亞光（3019）攻高到漲停133元，玉晶光（3406）開高大漲約6.8%，今國光（6209）開低後急拉、大漲超過7%，大立光（3008）小漲約0.59%。
成交量第一名的LED磊晶廠晶電（2448）獲外資大舉加碼，一度大漲逾4%，最高來到35.75元，主因接單優於預期，8月營收達23.3億元，月增3.7%、年增5.26% ，創下近28個月新高。
航空族群的華航（2610）開高走高，上漲5.28%；長榮航（2618）也開紅盤，漲幅約2%。
太陽能族群環球晶（6488）強勢，上漲約3%，最高來到266元。昨天跳空重挫的宏達電（2498）今天上漲近5%，最高來到68.1元。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
皇冠 髮飾．HERA 髮飾．香奈兒 髮飾．Aimee 髮飾．kuki 髮飾．髮飾．毛球 髮飾．Melody 髮飾．HaNA 髮飾．Hello Kitty 髮飾．Bright 髮飾．螢光髮飾．水鑽髮飾．髮飾 水鑽 髮夾．施華洛世奇 髮飾．alex 髮飾．Rilakkuma 髮飾．LV 髮飾．Disney 髮飾．Alexandre 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．Kitty 髮飾．婚紗髮飾．kilinpo 髮飾．coloring 髮飾．Aimee Toff 髮飾．twins 髮飾．look 髮飾．米妮 髮飾．Natural 髮飾
- 【Maslow-蜂巢式天然乳膠】加大獨立筒床墊
- TISSOT Automatic III 時尚機械腕錶(T0654302203100)-白/半
- Panasonic 國際牌鹼性離子整水器TK-AS43ZTA
- TUDOR 帝舵 20550N Grantour系列 計時白面皮帶腕錶-42mm
- 美國百工《BLACK&DECKER》1500W強力高壓沖洗機PW1570TD
- A1寶石3A寶石級-頂級碧璽念珠手鍊-頂級晶鑽珍珠款-強力招財
- LORELLA SIGNORINO 藍色綁帶造型九分牛仔褲
- 【文創集】迪麗雅 時尚2.7尺木紋開門式鞋櫃/玄關櫃(二門+二
- 【dermalogica 德卡】多重維他命再生面膜 Multivitamin Pow
- LV M93176 MAHIN Stellar PM鏤空打孔手提/肩背包(天空藍)
華為手機連續兩月銷量超越蘋果 AI成競逐新領域【北京新浪網】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多