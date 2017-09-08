▲氣象局科技中心主任鄭明典分析5級颶風「艾瑪」強大原因。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

5 級颶風「艾瑪」（Irma）重創加勒比海，目前已知奪走 10 條以上人命、千人無家可歸。針對颶風「艾瑪」為何這麼強？氣象局科技中心主任鄭明典今（8）日也在臉書上分析原因。

鄭明典在臉書指出，由於颶風強度預測仍有瓶頸，一般颶風強度與預期不同通常不會特別訝異，但此次「艾瑪」強度幾乎已達海溫預測理論值的上限，這是很少見的狀況。起初很少專家預期「艾瑪」可達第五級颶風強度，但透過飛機觀測，發現其強度遠高於當時衛星紅外線影像的強度判定值，後續觀測判定的強度甚至更高。

鄭明典說，包含高海溫（熱含）、低垂直風切，加上深厚的潮濕層，所有有利發展的條件似乎剛好都湊齊，才會使得「艾瑪」颶風如此強大。

▲氣象局科技中心主任鄭明典日前曾向大家說明何謂5級颶風。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

此外，日前鄭明典也引用美國國家颶風中心說明，在臉書為大家說明何謂「第 5 級颶風」，包含：近中心最大風速高於 68 米／秒、颶風暴潮高於 6 米、部分住宅完全摧毀以及大部分房屋遭結構性破壞、招牌／樹木／車屋／房屋門窗嚴重毀壞受損、可能須全面撤離離岸 8 至 16 公里範圍內所有民眾。