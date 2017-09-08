台股上演慶祝行情 光學元件復活中央社 (2017-09-08 11:07)
（中央社記者吳家豪台北8日電）新閣揆今天正式上任，台股上演慶祝行情，指數持續走揚，包括光學元件、LED、太陽能等族群獲買單挹注，新台幣早盤也升破30元整數關卡。
至11時左右，台股加權指數來到10599點，上漲56點，漲幅0.53%，成交值新台幣682億元。電子股漲0.6% ，金融股漲0.5%。
光學元件族群今天復活，亞光攻到漲停133元，玉晶光開高大漲約6.8%，今國光開低後急拉、大漲超過7% ，大立光小漲約0.59%。
成交量第一名的LED磊晶廠晶電獲外資大舉加碼，一度大漲逾4%，最高來到35.75元，主因接單優於預期，8月營收達23.3億元，月增3.7%、年增5.26%，創下近28個月新高。
航空族群的華航開高走高，上漲5.28%；長榮航也開紅盤，漲幅約2%。
太陽能族群環球晶強勢，上漲約3%，最高來到266元。昨天跳空重挫的宏達電今天反彈近5%，最高來到68.1元。1060908
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