（中央社記者吳家豪台北8日電）文創股友松娛樂公布8 月營收新台幣2759.9萬元，年增112.66%；今年前8月營收累計約1.28億元，年增12.45%；友松樂觀指出，下半年兩岸戲劇業務可期。



友松發布新聞稿表示，近期兩岸業務布局逐漸發酵，下半年在新的戲劇收入、影視IP（智慧財產權）授權及版權分潤的挹注下，預期下半年營收及獲利將大幅優於上半年。



台灣部份，友松子公司三鳳製作已於7月底推出偶像劇「稍息立正我愛你」，此劇耗資5000萬元，打造高規格的校園青春純愛喜劇，目前收視率週週創新高，為當時段收視第一名，已於8月起開始認列營收。



大陸部份，友松今年參與製作及投資首部網路劇「熱血高校」剛拍攝完畢，近期開始認列製作收入，預計明年初播出後可再認列版權收入，目前友松仍在洽談3部網路劇的合作案，已形成口碑效應。1060908