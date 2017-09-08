又是台灣「最美的風景」？免費牛排因奧客攪局全沒了NOWnews今日新聞 (2017-09-08 10:59)
桃園一家牛排店為慶祝新開張，老闆大方推出為期三天時間，免費提供3千客牛排給顧客享用，吸引大批民眾前往朝聖，沒想到美意全因奧客來攪局，無奈被迫取消！
臉書粉絲團「桃園人」發文表示，有一家新開幕的牛排店日前推出連續三天的免費牛排贈送，並提供多達3千份，因此吸引大批人潮前往排隊，等著享用免費牛排，不料排隊人潮不斷，甚至發生顧客嚴重爭吵的情形，影響到附近商家，連警察都前來維護秩序，店家無奈只好忍痛取消活動，但仍以優惠100元價格取代，回饋大眾。
網友們事後紛紛留言表示，「台灣最醜的風景，貪婪的人」、「會花時間去排幾乎都是貪小便宜的啦！完全不考慮排隊時間成本」、「比七月好兄弟還恐怖」、「美麗的風景」；不過也有網友認為「要免費，就要想到會發生此事，就有對應方法，但店家的對應方法讓人有被騙的感覺」、「是不是生意噱頭啊」。
▲開幕免費送牛排，因奧客攪局取消了。（圖／翻攝自桃園人粉絲團）
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CITIZEN L系列光動能日曆腕錶-咖啡x銀 FD4007-51W
- 艾莉絲-貝倫 小熊家族 高級混紡棉 雙人鋪棉床罩六件組
- SKAGEN 都會米蘭時尚石英腕錶-灰 SKW6078
- 預購【CHACO韓國】CHICLINE典雅外套併接勾花連身裙短袖洋裝
- 【BuyJM】旺旺實木虎腳麻將桌
- 【小樂珠寶】3A南洋深海貝珍珠耳環(氣質代表作)
- 【STEIFF德國金耳釦泰迪熊】Sweet Dreams Lamb Gift Set 寶
- 『SAMPO』☆聲寶14吋ECO智能溫控DC節能風扇 SK-ZH14DR
- 【克萊亞KERAIA】優雅繡花領口綴飾洋裝
- 【美國 Coleman】多功能防水帳篷300專用地布280X280cm.防潮
「年輕型失智症」病程快 家人措手不及【Kairos 風向新聞】
福衛五號恐報廢 太空夢仍漫長【中廣新聞網】
直擊拉拉山「山神級」百步蛇 老外：我的老天母阿【NOWnews今日新聞】
浙江理工大學的手繪請假條走紅(圖)【北京新浪網】
星宇投入市場 交部:充滿航空夢【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多