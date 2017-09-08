資料外洩 美大學入學考試海外測驗喊卡中央社 (2017-09-08 11:04)
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國最普遍的「大學入學考試」（ACT）今天表示，由於考試資料外洩，已取消部分國際測驗中心排定9日舉行的考試。
路透社報導，ACT的海外測驗中心經常出現廣泛作弊行為，ACT發言人表示，已通知受影響學生，他們將收到有關如何重新安排考試的指示。
ACT表示，由於仍在調查階段，目前無法詳述考試資料外洩的原因。
ACT公司發言人柯比（Ed Colby）在電郵中也說，只有特定數間國際測驗中心發生外洩而取消考試。
此外，ACT表示，公司正致力重新安排德州、路易斯安那州與佛州等原定9日舉行的考試，因上述幾州先前受到颶風哈維（Harvey）影響後，如今又受到颶風艾瑪（Irma）侵襲。
柯比說：「我們已付出極大努力，我們的目標一直是確保受災區每一位學生都不用擔心ACT考試，因為其中許多人目前有更大的問題要處理。」
原定參加這次測驗的學生來自中國大陸、泰國與澳洲等國家，ACT為高中新學年的第一項考試，高年級生今年秋季將藉此申請大學，因此考試取消後，他們紛紛上社群媒體表達不滿。
ACT與競爭對手美國學業評估測驗（SAT）廣為美國數以千計大學使用，協助校方從數百萬名申請人中挑選優秀學生。ACT與SAT的海外測驗經常出現作弊情形。（譯者：中央社周莉芳）1060908
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