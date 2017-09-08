南投縣政府與南投就業中心9月13號星期3上午9點30分到11點30分，將在縣府中庭南投就業服務台辦理小型聯合徵才活動，縣府籲請想找工作的南投鄉親，把握機會前往應徵。



這次徵才由大立光電、冠好科技、欣美實業、良飛工業、釔鑫企業、台灣卜蜂、新泰宜婦幼醫院、帝綸公司、提供129個職缺，包括為作業員、品管員、設備維護工程師、新設備生產工程師、研磨、機工技術員、研發技術員、船務人員、護理師、超音波技術員、資訊人員、水電技術員、房務部主任等。活動詳情請洽南投就業服務台049-2245727。



