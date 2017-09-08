今(8)日上午9點07分，台北市包括林森南路、濟南路、紹興南街、忠孝東路一段等，共1725戶發生停電；台電指出，停電是因為線路故障跳脫所致，已緊急進行搶修，目前已有970戶恢復供電，尚有700多戶仍在停電中。

綜合媒體報導，有民眾指出，今天上午9點07分左右，北市中正區包括林森南路、濟南路、紹興南街、忠孝東路一段，直到仁愛路二段、善導寺一帶，共約1725戶發生大停電，台電隨即緊急搶修。

台電表示，由於線路故障跳脫的緣故，才會造成停電情形，目前在搶修過後，已有970戶復電，但仍有755戶還在停電當中，台電將持續搶修。