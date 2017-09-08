彰化縣勞工處為因應職場需求，9月16日周六假期將在員林國小舉辦「就業搶先機、職場好幸福」第四場就業博覽會，邀集三十多家科技、傳產、金融服務業等廠商，將釋出一千五百多個職缺，呼籲待業與想轉業的民眾前往尋求就業機會。



（李河錫報導）



正值社會新鮮人求職旺季，彰化縣勞工處為協助待業或有轉職需求民眾，能夠順利投入職場，訂於9月16日、週六假期，將在南彰化的員林國小盛大舉辦「就業搶先機∼職場好幸福」第四場大型就業博覽會，縣府勞工處長吳蘭梅表示，共邀集台灣康寧、友達、大立光、欣興、上銀科技、台灣玻璃、正新橡膠、允強實業與聯華食品、集盛紡織等科技、食品業傳產和服務業共有三十多家廠商前來參與，將釋出一千五百個，涵蓋有電機、機械、IE以及管理系統開發工程師、會計、售後服務管理師、儲備幹部、門市人員等多元化職缺，以符合不同求職者的需求。



為協助求職者做好求職前準備，會場中還特別設置「面試體驗魔法屋」，邀請專業顧問一對一模擬面試情境，另規劃有「職涯諮詢專區」，提供客制化一對一諮詢服務，讓求職者更有方向；並設置「就業業務宣導專區」、「大會服務台及影印等貼心便捷服務」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等多項互動活動，帶領求職民眾一同預約幸福職場。



期許透過活動的安排能有效媒合求才、求職者，進一步活絡經濟、維護求職安全、宣導職場平權，共同朝充分就業、適才適所之目標邁進，共創求職者、求才者、政府三贏局面。（翻攝：李河錫）



「相關徵才活動訊息可至縣府所設立八處就業服務台洽詢、撥打勞工處免付費服務專線0800-529191、或上網至縣府首頁-活動快訊查詢(http://www.chcg.gov.tw)彰化縣政府勞工處粉絲團(https://www.facebook.com/labor.chcg/)或至台灣就業通查詢(http://www.taiwanjobs.gov.tw)。



（翻攝：李河錫）<link>lhs_20170908_102600.jpg</link>



