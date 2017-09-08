▲「123幸福美食」店長放棄百萬年薪的工作，研發出「家常菜料理包」，讓忙碌的上班族和小家庭，一回到家簡單料理，就能輕鬆享受居家幸福的小感動。（圖／123幸福美食提供）

有多久沒嘗到媽媽家常菜的味道，雖然是最平凡卻是最幸福的美味，「123幸福美食」的店長林祐全「Bob」，放棄原本超過百萬年薪的工作，和在餐廳當廚師的同學，一起研發出「家常菜料理包」，要讓平時忙碌的上班族和小家庭，一回到家簡單料理，就能輕鬆享受居家幸福的小感動。

「Bob」林祐全原本從事汽車銷售業務，在景氣大好時，每年年薪上百萬，完全可以上餐館吃大餐，但他選擇下班直奔回家，為的是和家人一起吃到媽媽親手料理的家常菜，滿桌的平凡美味、滿屋家人談笑風生，是他認為最幸福的時刻，直到媽媽生了一場大病，無法再下廚做菜，一家人同桌共餐的幸福也漸漸消失。

▲創辦「123幸福美食」的店長林祐全「Bob」。（圖／123幸福美食提供）

林祐全和家人後來只能各自成了外食族，但是對於無法全家再一起享用媽媽家常菜的美味悵然若失，因為失去所以珍惜，就興起尋找媽媽味道的念頭，他和具有餐廳料理專長的同學，開始研發純手工製作的「家常菜料理包」，為了就是要讓與他一樣思念媽媽美味和凝聚家人感情的家常菜能夠重現，他也因此取名為「123幸福美食」。

創業之初，林祐全堅持所有菜色都是純手工製作，從食材、用水、用油絲毫都不馬虎，為了要讓消費者吃得安心。首先，料理全程採用三層過濾水，使用頂級葵花油，公司也為家常菜料理包投保2400萬高額產品責任險，三大保障讓他打響幸福美食的名號，不僅有知名連鎖餐廳向他取經，2014還因此榮獲中華民國消費者協會頒發金品獎肯定。

▲宮保雞丁(左上)、首烏皇帝雞(右上)、三杯雞(去骨)(左下)、筍干爌肉(右下)。（圖／123幸福美食提供）

簡單的家常菜料理包，讓上班族和小家庭有更多的選擇，即使不會烹飪也容易上手，他還透過里長及派出所協助，每月致贈家常菜、養身湯品及白米關懷弱勢家庭，把幸福美食化為濃郁的人情味。

幸福美食的每一道菜色，走的是親民的平價價位，林祐全不斷研發新品，目前單項共有5大類，包括豬肉、雞肉、牛肉、海鮮蔬菜、湯品，共有37樣菜色，還有十道菜的幸福套餐組，所有料理包不論是熱鍋快炒或隔水加熱，十分鐘就能輕鬆上桌，冷凍可以保存1個月依然美味。

▲洋蔥牛肉(左上)、古早味西魯肉（右上）、客家小炒（左下）、蔥爆牛肉（右下）。（圖／123幸福美食提供）