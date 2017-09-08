油價創波段高 汽柴油估各漲4角和5角中央社 (2017-09-08 11:02)
（中央社記者黃麗芸台北8日電）哈維颶風重創墨西哥灣美國能源業重鎮。依中油浮動油價機制計算，11日凌晨起國內各式汽、柴油每公升估各調漲新台幣0.4元及0.5元，是近4個多月以來的新高點。
國內油價可能連3週上漲，實際價格須待中油10日中午正式對外公佈為準。
颶風哈維（Hurricane Harvey）重創美國，彭博報導，其煉油廠積極復原，對原油需求增加；另颶風艾瑪（Irma）又進逼，佛羅里達州部分加油站甚至無油可加。
若11日凌晨起，國內各式汽柴油各調漲新台幣0.4元及0.5元，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.3元、95無鉛汽油每公升25.8元、98無鉛汽油每公升27.8元、超級柴油每公升22元。
同時，這也是繼今年4月17日之後的國內油價新高點。
根據中油官網資料顯示，本週調價指標7D3B週均價為每桶52.36美元，較前週50.67美元上漲1.69美元；新台幣兌美元匯率為30.085元、較上週升0.09元。1060908
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