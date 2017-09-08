下週汽柴油繼續漲 0.4到0.6元間中廣新聞網 (2017-09-08 11:01)
由於本週美國原油需求大，國際油價較上週調漲，依照浮動油價公式推估，下週國內汽柴油油價將小漲0.4到0.6元之間，將是連續第三週上漲。
據了解，由於石油輸出國組織(OPEC)的8月原油產量比7月下滑17萬桶，另外哈維颶風離開後，美國墨西哥灣煉油廠陸續開工，原油需求增加下。中油參考的「指標原油」價格，週五來到每桶五十二點三六美元，比上週的五十點六七上漲一點六九美元，依照浮動油價公式推估，下週國內油價將會調漲。
若下週汽油每公升調漲0.4元、柴油0.5元，中油92無鉛汽油每公升24.3元，95無鉛汽油25.8元，超級柴油22.0元。不過下週實際的油價變化，仍以中油在週日中午十二點公告的為準。
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