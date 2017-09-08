在諾亞方舟的故事裡，方舟是一艘承載著希望的大船，載著諾亞及動物們免於受到大洪水侵襲，而在台灣也有一艘承載著夢的大船—「TADA方舟」，引領著許多人航向音樂。

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位於台中文創園區的TADA方舟是一間結合音樂與美食的展演空間，TADA的縮寫「The Arts Dreaming Ark」意即夢的方舟，方舟裡載的不是動物而是一群喜愛音樂的人，將原為舊酒廠的文創倉庫翻轉，打造成滿溢著音樂及美食的展演空間。由正門進入的店內的話，便可馬上發現偌大的木製藝術品，仔細看你會發現那是一個巨大的「舟」字呢！是TADA特地請藝術家以漂流木所製作的藝術品，TADA方舟是台中首座合法的音樂展演空間，店內不只販售餐點，同時也有小型及大型的表演空間，大型的空間甚至可容納千人呢！sorce：wondershow▲運用漂流木所打造而成的藝術作品，方舟的「舟字」同時也是Ark的「A」呢！▲藝術品前方也擺放著許多藝文活動的文宣喔！喜愛音樂的TADA方舟希望能讓更多音樂的能量流動至台中，於是便規劃了這樣的表演空間，在TADA你不只會看見主流的音樂表演，也可能遇見許多實驗性的音樂演出、獨立樂團、學生樂團等，甚至是跨領域的戲劇、走秀或市集等，讓更多人有機會在舞台上展現自己，TADA就像是一座容納萬物的大船，不會限制每一位來到店裡的人，只要你帶著夢，方舟的大門就隨時地為你打開。sorce：wondershow▲小型的舞台表演空間，讓表演者與觀眾的距離更親近！▲實況表演▲黑板牆上還寫滿了許多樂團或音樂人的簽名，編編看到了好多明星的名字呀！▲方舟的另一側則是大型的表演空間，舞台、燈光、音響等都是專業的！一點也不輸其他音樂空間呢！由於TADA方舟屬於複合式經營的店面，早上的時間會為來到店裡的客人提供各式餐點及飲品，或許你也會遇見小型的個人表演等，若晚上有大型的表演活動，待客人都入場後，TADA便會關起大門，準備好調酒及飲料，跟著表演搖身一變成為星光場的熱鬧場地呢！sorce：wondershow▲音樂人當然也要吃飽飽囉！TADA所提供的是大份量的美式料理！▲最特別的是，編編還發現這裡的桌子是由許多舊報紙所拼接而成的呢！似乎有一種獨特搖滾的風情呢！當你來到台中文創園區，若不經意地聽見從室內飄出的音樂聲，說不定就是TADA方舟正在夢想的船上演奏著音樂呢！你也是熱愛音樂的熱血青春音樂人嗎？那就一起到TADA方舟乘著音符航行吧！

【店家資訊】

TADA方舟

店址：台中市復興路三段362號B01（台中文化創意產業園區）

電話：04 2229 0989

營業時間：週日至週三10:00-18:30，週四至週六10:00-22:00

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部分圖像來源：TADA方舟

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