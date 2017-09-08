台灣/德明科大不動產學程遠赴加拿大實習取經 提升學生國際競爭力中央網路報 (2017-09-08 10:23)
在不動產投資與經營學位學程倪仁禧主任帶領下，與三位同學於2017年8月3日前往加拿大合作的實習公司Clara Yu Personal Real Estate Corporation，全程感謝加拿大移民局下附設非營利事業單位何長馨女士(Jean C H Liu.)協助安排同學們的食宿及醫療保險。實習內容包含加拿大房地產相關專業課程、不動產投資講座及實地跟訪實務課程，期以本計畫拓展不動產同學們國際視野，提升國際競爭力。
聯絡人：不動產投資與經營學位學程倪仁禧主任電話：(02)26585801ext:5220
(金嘉珍報導)
【中央網路報】
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