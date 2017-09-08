【中央網路報】

加拿大房地產市場近年在全球華人投資下，成長快速，該校不動產投資與經營學位學程倪仁禧主任，為使不動產學程學生瞭解加拿大的房地產市場，於2017年申請教育部「學海築夢海外實習計畫」並獲得補助。經過多次面談、英文能力檢測及口試，該學程學生林冠佑(畢業於基隆商工會計事務科)、陳靖傑(松山家商資料處理科)及葉子寧(建台高級中學高中部)三位同學獲選前往加拿大溫哥華進行「全方位不動產業務實習」為期半年的海外實習。在不動產投資與經營學位學程倪仁禧主任帶領下，與三位同學於2017年8月3日前往加拿大合作的實習公司Clara Yu Personal Real Estate Corporation，全程感謝加拿大移民局下附設非營利事業單位何長馨女士(Jean C H Liu.)協助安排同學們的食宿及醫療保險。實習內容包含加拿大房地產相關專業課程、不動產投資講座及實地跟訪實務課程，期以本計畫拓展不動產同學們國際視野，提升國際競爭力。聯絡人：不動產投資與經營學位學程倪仁禧主任電話：(02)26585801ext:5220(金嘉珍報導)