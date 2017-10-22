結合頂級韓流明星及釜山文化體驗活動的世界級祭典『2017釜山同一個亞洲文化節(BOF)』即將在10/22-31舉辦！現在，韓國觀光公社台北支社的Free@KOREA官網即將於 08月29日 10：00 ~ 09月06日10：00 舉辦開幕演唱會門票抽獎登錄活動，將從中隨機選出300位幸運兒免費獲得價值2萬韓幣的開幕演唱會門票哦！這麼好的機會，千萬別錯過，現在就趕快準備好你的機票，來參加抽獎吧！



BOF開幕演唱會活動簡介：



時間：2017.10.22.(日) / 18：00 ~ 20：00



地點：釜山亞運會主體育場



陣容：BAP, APINK, Astro, Sechs Kies, GFRIEND, Wanna One

（※以上演出陣容根據情況會有所變動，陸續公佈中）



門票抽獎活動資訊：

登錄時間：08月29日 10：00 ~ 延長登錄時間至 09月11日 18：00

登錄資格：Free@KOREA的會員，且會員本人持有10/22(日)當日在韓國的已開票電子機票，即可進入登錄畫面進行登錄抽獎。

得獎名額：300位，將核對所有資料，一人一票，不得重覆，請勿重覆登錄。

得主公告：9月14日 18：00之前



登錄抽獎方式：

① 前往www.freeatkorea.com最新消息



② 點選「我要登錄抽BOF開幕演唱會入場卷」



③ 加入Free@KOREA會員並登入



④ 輸入護照中英文姓名及中華民國護照號碼及西元生日年月日並上傳正確的電子機票檔案（依出入境日期，限10/22(日)當日會在韓國者）



⑤ 等待頁面上傳成功



更多的BOF詳情：網站：chi.bof.or.kr/chi2/main



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※以上公告內容，韓國觀光公社台北支社保有最終解釋權及取消、更改之權益。

※本活動結束後，韓國觀光公社台北支社將刪除所有會員上傳的檔案。



(蘇松濤報導)





【中央網路報】