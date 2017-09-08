【中央網路報】

AirAsia Big Sale 2017秋季大促銷9月11日零時登場AirAsia秋季大促銷，飛往東南亞單程未稅790元起。 亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(8)宣布下週一(9/11)零時起至2017年9月11日止，可用超值早鳥優惠價格預定2018年3月1日至2018年11月21日出發的機票，AirAsia BIG會員還可享有提早24小時優先預訂的權利，即9月10日0時起便可上AirAsia官網搶票。此次大促銷共釋出500萬個早鳥票，想要明年春假、端午連假或是中秋連假出國遊玩的話，可要好好把握這次機會！此次AirAsia秋季大促銷台北-吉隆坡航線單程未稅TWD 1,188元起，台北-沙巴航線也同樣僅要TWD 1,188元起；新航線台北-菲律賓、宿霧，單程未稅TWD 790元起；5月起天天直飛的高雄-吉隆坡單程未稅TWD 1,188起。若由台北經吉隆坡轉機至澳洲柏斯、墨爾本、雪梨等地單程未稅TWD 2,322起，而若從高雄經吉隆坡轉機到曼谷、蘭卡威、檳城等人氣城市單程未稅僅要TWD 1,848起，錯過就會懊悔莫及。AirAsia 集團首席商務長戴秀鳳(SiegtraundTeh Siew Foong)表示，AirAsia不斷要求自己成長，提供乘客更多航班以及更多目的地，讓旅行這件事變得更容易。我們希望我們的乘客能夠利用我們無與輪比的航班頻率探索從未到訪的景點，因此我們很高興可以藉由這次多達500萬早鳥票價的促銷，幫助乘客們完成旅行之夢。【預訂日期】2017年9月11日0時起至9月17日(BIG會員可享早24小時搶購)【出發日期】2018年3月1日至2018年11月21日【優惠內容】全航線早鳥優惠，臺北直飛宿霧、馬尼拉單程未稅只要TWD 790起，直飛沙巴、吉隆坡單程未稅TWD1,188起，高雄直飛吉隆坡單程未稅TWD 1,188元起，經由吉隆坡轉機至澳洲雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程未稅僅TWD 2,322元起，探索檳城、吳哥窟等古城單程未稅僅TWD 1,848元起。搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)還可再享約8折優惠。請前往AirAsia官網搶超值優惠票 。https://www.airasia.com/tw/zh/home.page(蘇松濤報導)