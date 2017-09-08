【中央網路報】

品牌邀請型男老爸賀軍翔、運動女神張景嵐搶先曝光訓練系列新品，一同感受秋冬野練的獨特魅力！張景嵐則表示主打款的時尚潑墨圖案，完全是她一見鍾情的設計，堪稱秋冬訓練最強必備單品！賀軍翔在第一個跨欄挑戰結束後仍氣定神閒地示範第二個核心訓練動作：伏地挺身搭配抬腳，最後更以單手伏地挺身作結！賀軍翔接招張景嵐終極訓練沒在怕 現場挑戰秋冬野練考驗擔任壓軸的賀軍翔及張景嵐為秋冬伸展台更添時尚有型，相約秋冬開練維持身材不停歇 型男老爸賀軍翔與運動女神張景嵐睽違三年再度合體，一同出席The North Face Taipei Store開幕記者會，兩人搶先曝光The North Face秋冬最新款服飾，進行一場吸睛度破表的秋冬展演！嚮往戶外訓練的賀軍翔更現場挑戰「地表最強型男」的頭銜，親自示範秋冬野練的高難度動作，接招張景嵐的終極訓練！對熱愛運動的兩人來說，滑雪絕對是冬天一項不可錯過的戶外運動，兩人也分享自己在秋冬訓練時必備的元素，更強調在冬天裡運動不只要保暖也要很時尚！運動男女神合體展演秋冬運動時尚 相約秋冬開練維持身材不停歇升格人父後的賀軍翔久違合體運動女神張景嵐，受邀搶先曝光秋冬訓練系列的最新服飾，帥氣老爸身穿功能與時尚兼具的戶外訓練風衣登場，走起秀來神采奕奕，絲毫不輸給專業模特兒，一旁的張景嵐當然也不遑多讓，姣好身材在完美的修身版型下畢露無遺，擔任壓軸的兩人為秋冬伸展台更添時尚有型！身為運動愛好者的兩人被問及對秋冬訓練的想法是什麼？賀軍翔表示自己有時也會怕冷，認為秋冬訓練的裝備格外重要，因此在挑選裝備上特別在意保暖、防風、耐磨三大元素，才能在寒冷中保持運動的最佳溫度！相當注重身材的張景嵐笑說：「冬天是個容易犯懶又不忌口的季節，所以更要靠自我訓練努力維持好體態，才有本錢吃更多美食！」運動不分時節都是調節身心靈狀態必備的良藥，有志一同的兩人立刻邀請大家一同加入秋冬開練的行列！賀軍翔接招張景嵐終極訓練沒在怕 現場挑戰地表最強型男封號初為人父的賀軍翔在被問到帶小孩累不累時，自信地表示平常有在訓練體力，得心應手的程度已經可以挑戰地表最強型男的封號了！在現場的鼓吹之下，賀軍翔現場接招張景嵐的終極訓練考題，不念舊情的張景嵐，第一道題目就以考驗協調性及敏捷度的跨欄訓練伺候，愛好運動的賀軍翔立刻熟練地擺出預備姿勢，過程中充分掌握節奏及腳步，一趟來回跨欄以4秒9完成挑戰！運動女神張景嵐也不甘示弱，現場示範棒式訓練，靈活詮釋身上的秋冬訓練裝備。賀軍翔在第一個跨欄挑戰結束後仍氣定神閒地示範第二個核心訓練動作：伏地挺身搭配抬腳，最後更以單手伏地挺身作結！賀軍翔接連挑戰成功兩個終極訓練後，在女神的加持下獲封「地表最強型男」稱號，帥氣程度驚艷全場！賀軍翔獨愛衣服「無縫接軌」貼身舒適 張景嵐滑雪也要很時尚詢問到完成挑戰後的感想，賀軍翔笑說:「這件外套除了無縫貼身的設計外，還有局部反光的設計，增加戶外運動安全性，絕對是我能輕鬆應對各種挑戰的關鍵！」張景嵐則表示主打款的時尚潑墨圖案，完全是她一見鍾情的設計，因為第一次在運動服裝上看到這樣的圖樣，堪稱秋冬訓練最強必備單品，看來兩人都已墜入秋冬戶外裝備的迷人魅力！冬季即將來臨，兩位也被主持人問到有沒有什麼特別計畫？賀軍翔興奮表示自己非常希望能和家人一起去滑雪，帶女兒一起去探索這個世界！而跟時下年輕女孩一樣熱愛拍照記錄的張景嵐也強調，在運動時最在意的就是外型！在雪地裡也要很時尚！進一步表示過往的滑雪裝都會比較厚重，因此時尚俐落的剪裁是選擇滑雪裝的一大關鍵，【品牌粉絲團】https://www.facebook.com/thenorthfacetaiwan(蘇松濤報導)