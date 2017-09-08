【中央網路報】

《小燕有約》Lulu父母、Mary、Lulu、張小燕、曾莞婷、曾媽媽《小燕有約》 Lulu掉淚《小燕有約》Lulu、Lulu爸爸《小燕有約》Lulu、Mary《小燕有約》曾莞婷《小燕有約》曾莞婷與曾媽媽 演藝圈的路並不是那麼簡單好走，在這條路上都希望能得到大家支持與回應，家人往往佔據很重要的角色位置，TVBS56頻道《小燕有約》今日邀請到一直懷著歌手夢的Lulu，在演藝這條路上家人一直給予Lulu很大的鼓勵，今年也如願推出了個人專輯《美小鴨》，此次也參與專輯設計的妹妹(Mary)來到節目中為Lulu加油打氣。同樣也是以家人為重的本土劇天后曾莞婷與媽媽也一起來到節目中，曾莞婷表示，一直以來努力拍戲是為了照顧好媽媽給予媽媽好的生活，曾莞婷透漏，對媽媽是又愛又氣，因為媽媽很愛偷穿她的鞋子出去玩，常常要拍連戲時找不到連戲的鞋子。媽媽好氣又好笑的回：「我知道，講一次就好了，不要說那麼多次，我是妳媽！」張小燕問及Lulu兩姊妹：「最受不了彼此什麼事？」Mary表示，最受不了Lulu話太多和把自己當公主，她可以24小時說不停，只要工作錄影完回到家，可以再把節目中的內容再演一次給大家看，也很害怕《迪士尼》又出新的公主系列歌曲，因為Lulu就會馬上去練習模仿，一直不斷的在她耳邊一直反覆地演唱。Lulu則說，妹妹(Mary)的脾氣太差，從小都是被妹妹打，即使被她打到哭，也不敢還手，只能哭去向媽媽告狀Mary打她，結果媽媽都不會插手姊妹間的“恩怨”，還會幫忙準備武器讓她們去打一打看誰贏。此時，Lulu爸爸和媽媽突然現身影棚，讓Lulu又驚又喜，看到幽默風趣的爸爸來到節目中為她打氣加油，禁讓Lulu留下眼淚，一直以來對於她現在所做的事爸爸都相當支持，在這張專輯中也親自為爸爸填下《羅賓漢》歌詞，把對爸爸的愛表露無疑。才演完上一檔本土劇的曾莞婷表示，對於自己的事業，覺得錢賺夠用就好，想要先休息一下好好地陪媽媽，之前媽媽常會因為曾莞婷的工作比較晚回家，而睡不著覺，即使睡著了也會做惡夢，所以除了工作出國不回家以外，其他時間一定會回家睡覺。此時張小燕說：「女兒遲早有一天會嫁人的。」曾媽媽則回：「所以到現在還嫁不掉啊！」更多精彩內容，請鎖定周一到周五晚間11點TVBS 56頻道《小燕有約》。相關訊息也請上TVBS官網http://www.tvbs.com.tw/