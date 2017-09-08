好食好事領先全球 讓MIT帶領17個國家近60位國際食農創業新星來台灣中央網路報 (2017-09-08 11:06)
好食好事基金會從年初便積極推動食農新創，如今已見成果。本次盛會中，全球對食農有興趣的創業新星勇於接受挑戰，從錄取率不到5%的MIT嚴格篩選機制中，共有11位台灣創業新星脫穎而出，創下台灣人入圍的最高紀錄。
國際菁英齊聚一堂刺激食農新創業魂接軌國際翻轉台灣食農創業精神
好食好事基金會為鼓勵跨界好手共同投入食農新創，特別與世界第一的MIT美國麻省理工學院合作舉辦國際創業極限挑戰營，是繼澳洲、韓國後首次來台舉辦，全程由MIT講師、業師以正統MIT教學方式並複製了MIT最受歡迎的創新創業理論，將MIT三年的精華課程濃縮在六天五夜內完成，帶領有心創業的學員們，把創業想法一步步落實成實際計畫。此次MIT美國麻省理工學院受好食好事基金會之邀，以食農新創為主題，不只為台灣食農產業帶來更多的創新思維與應用，同時也從科技的觀點探討未來飲食與農業的跨界創新。透過MIT講師、業師、評審的專業審視，培養專業知識與市場開發能力，提升國際思維，將台灣的農業發揚光大。好食好事基金會執行長邱子權表示：「台灣食農創業人才的創新力量十分可觀，今年入選的人數是歷年來最多的，好食好事基金會能做的是提供一個國際性的舞台，鼓舞更多跨領域青年領袖投入食農新創產業，讓食農新創青年一展長才。除此之外，我們還提供總額近100萬的獎學金給入選的台灣食農新創明日之星，提升國際視野並幫助他們圓夢。」
好食好事基金會結合MIT讓食農創新的世界舞台在台灣
本次MIT率領世界級講師、業師、優秀校友共16位前來，除了先前參與體驗營的Manus 生技營運發展總監Jeff Anderson、Sourcemap創辦人兼首席執行長Leonardo Bonanni、 Elio Tecnologia創辦人兼執行長Luciano da Silveira Araujo、Autopoiesis Labs 創辦人Terence Chia、Demeter 企業家輔助網絡首席執行長兼聯合創辦人VimalaPalaniswamy外，還包含Elaine Chen擁有MIT機械工程學士、碩士學位，也是ConceptSpring的創辦人與常務董事，更是MIT史隆管理學院的資深講師，駐點於MIT馬丁創業中心，教授創業、主要市場調研，及新創企業的組織發展。Erdin Beshimov則為麻省理工學院全球企業家Bootcamp的創始人與線上課程講師，曾擔任七個麻省理工學院創業與創新課程的教學助理，包括創新的策略管理和技術。而Jossy Lee現任職於中文育樂品牌 Chineasy 擔任新事業總監，同時是大中華區第一個社會企業新創天使基金的創始成員，專門培養關注社會影響力的企業，在攻讀MIT史隆管理學院工商管理碩士時，她共同創立了MIT史隆設計俱樂部，畢業之後，於 EF教育機構美國總部擔任產品創新總監。
現場也邀請今年參加全球MIT Bootcamp並獲得好食好事基金會全額學費補助的學員劉晉儒(23歲)，為本屆台灣入圍者中年紀最輕的一位學員，剛從史瓦濟蘭外交替代退役；因看到非洲缺乏集中交易市場，農產品價格混亂，希望可在MIT業師指導下與隊友一起打造拍賣交易系統。劉晉儒表示：「台灣的農業問題也如非洲一般需要被關注，台灣的農業面臨著高地價、高齡化、小規模、低收益的壓力及挑戰，未來將向台灣農民推廣於MIT超越食農國際創業極限挑戰所學。」另外一位出席者，同時也獲得好食好事基金會全額補助的學員黃苡芳(24歲)於2016年與台大三位大三學生成立新創公司，到目前僅僅成立一年，目的在於解決都市農業問題，包含農民分享彼此作物與食物生長的循環知識的計畫。
好食好事基金會此次提供所有入選的11位台灣學員，包含有形與無形的資產和助力，期能讓台灣新創學員掌握食農創業的新趨勢，在六天的過程中除了學習如何融入團隊，並體驗創業必須面對的功課外，不僅能在國際創業極限挑戰營認識更多不同國家的人與連結到MIT全球的創業網絡，更運用MIT平台走向國際。
(蘇松濤報導)
文檔附件：
關於好食好事基金會
MIT Bootcamp簡介
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- VINCE CAMUTO 前衛時尚 金屬色雙交叉帶夾腳拖鞋-黑色
- 【COACH】皮革壓紋壓釦中夾-紅色(買就送璀璨水晶觸控筆)
- GUCCI 經典GG壓紋質感牛皮黑莓機保護套(深藍)
- A.S.O舒適通勤 真皮金蔥編織側結飾中跟鞋 淺灰
- 【時尚屋】胡桃弧線L櫃左高櫃 5U7-280-127(免運費 客廳 展
- 【HERMES】Paddock Cheval Veau Swift 馬頭單色鏤空吊飾(橙
- 【法國時尚Lipault】商務系列行動辦公室拉桿箱15吋(羅蘭紫)
- 【Christian】歐式品味素面立領麻花毛衣 _灰(VW562-85)
- 【HOYACASA繽紛如夢】加大四件式抗菌精梳棉兩用被床包組
- FX CREATIONS Sancho系列 真皮直式短夾-黑 SAFW69446-01
「年輕型失智症」病程快 家人措手不及【Kairos 風向新聞】
福衛五號恐報廢 太空夢仍漫長【中廣新聞網】
直擊拉拉山「山神級」百步蛇 老外：我的老天母阿【NOWnews今日新聞】
浙江理工大學的手繪請假條走紅(圖)【北京新浪網】
星宇投入市場 交部:充滿航空夢【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多