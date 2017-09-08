【中央網路報】

好食好事基金會提供國際性舞台，鼓舞更多跨領域青年領袖投入食農新創產業，並提供總額近100萬的獎學金給入選的台灣食農新創明日之星，提升國際視野並幫助他們圓夢。(好食好事基金會提供)陳董事長期待好食好事基金會有朝一日能成為培養台灣食農新創人才的基地，也希望透過基金會，將利他、創新、與國際思維的價値觀導引給新創青年(好食好事基金會提供)陳董事長期許學員劉晉儒的創新能為台灣食農新創拓展更多可能性(好食好事基金會提供)全球對食農有興趣的創業新星勇於接受挑戰，共有11位台灣創業新星脫穎而出(好食好事基金會提供)同時也獲得好食好事基金會全額補助的學員黃苡芳於2016年成立新創公司，目的在於解決都市農業問題，包含農民分享彼此作物與食物生長的循環知識的計畫(好食好事基金會提供)學員何文馨，食安資訊領域創新(好食好事基金會提供)學員劉晉儒(23歲)，為本屆台灣入圍者中年紀最輕的一位學員(好食好事基金會提供) 繼促成200位創業青年以商業思維角度學習食農創新、跨領域的60位業界領袖見證翻轉式創新，好食好事基金會將於今年9月迎接最盛大的創業訓練計畫MIT Beyond Food Bootcamp國際創業極限挑戰營的來臨。好食好事基金會從年初便積極推動食農新創，如今已見成果。本次盛會中，全球對食農有興趣的創業新星勇於接受挑戰，從錄取率不到5%的MIT嚴格篩選機制中，共有11位台灣創業新星脫穎而出，創下台灣人入圍的最高紀錄。國際菁英齊聚一堂刺激食農新創業魂接軌國際翻轉台灣食農創業精神好食好事基金會為鼓勵跨界好手共同投入食農新創，特別與世界第一的MIT美國麻省理工學院合作舉辦國際創業極限挑戰營，是繼澳洲、韓國後首次來台舉辦，全程由MIT講師、業師以正統MIT教學方式並複製了MIT最受歡迎的創新創業理論，將MIT三年的精華課程濃縮在六天五夜內完成，帶領有心創業的學員們，把創業想法一步步落實成實際計畫。此次MIT美國麻省理工學院受好食好事基金會之邀，以食農新創為主題，不只為台灣食農產業帶來更多的創新思維與應用，同時也從科技的觀點探討未來飲食與農業的跨界創新。透過MIT講師、業師、評審的專業審視，培養專業知識與市場開發能力，提升國際思維，將台灣的農業發揚光大。好食好事基金會執行長邱子權表示：「台灣食農創業人才的創新力量十分可觀，今年入選的人數是歷年來最多的，好食好事基金會能做的是提供一個國際性的舞台，鼓舞更多跨領域青年領袖投入食農新創產業，讓食農新創青年一展長才。除此之外，我們還提供總額近100萬的獎學金給入選的台灣食農新創明日之星，提升國際視野並幫助他們圓夢。」好食好事基金會結合MIT讓食農創新的世界舞台在台灣本次MIT率領世界級講師、業師、優秀校友共16位前來，除了先前參與體驗營的Manus 生技營運發展總監Jeff Anderson、Sourcemap創辦人兼首席執行長Leonardo Bonanni、 Elio Tecnologia創辦人兼執行長Luciano da Silveira Araujo、Autopoiesis Labs 創辦人Terence Chia、Demeter 企業家輔助網絡首席執行長兼聯合創辦人VimalaPalaniswamy外，還包含Elaine Chen擁有MIT機械工程學士、碩士學位，也是ConceptSpring的創辦人與常務董事，更是MIT史隆管理學院的資深講師，駐點於MIT馬丁創業中心，教授創業、主要市場調研，及新創企業的組織發展。Erdin Beshimov則為麻省理工學院全球企業家Bootcamp的創始人與線上課程講師，曾擔任七個麻省理工學院創業與創新課程的教學助理，包括創新的策略管理和技術。而Jossy Lee現任職於中文育樂品牌 Chineasy 擔任新事業總監，同時是大中華區第一個社會企業新創天使基金的創始成員，專門培養關注社會影響力的企業，在攻讀MIT史隆管理學院工商管理碩士時，她共同創立了MIT史隆設計俱樂部，畢業之後，於 EF教育機構美國總部擔任產品創新總監。現場也邀請今年參加全球MIT Bootcamp並獲得好食好事基金會全額學費補助的學員劉晉儒(23歲)，為本屆台灣入圍者中年紀最輕的一位學員，剛從史瓦濟蘭外交替代退役；因看到非洲缺乏集中交易市場，農產品價格混亂，希望可在MIT業師指導下與隊友一起打造拍賣交易系統。劉晉儒表示：「台灣的農業問題也如非洲一般需要被關注，台灣的農業面臨著高地價、高齡化、小規模、低收益的壓力及挑戰，未來將向台灣農民推廣於MIT超越食農國際創業極限挑戰所學。」另外一位出席者，同時也獲得好食好事基金會全額補助的學員黃苡芳(24歲)於2016年與台大三位大三學生成立新創公司，到目前僅僅成立一年，目的在於解決都市農業問題，包含農民分享彼此作物與食物生長的循環知識的計畫。好食好事基金會此次提供所有入選的11位台灣學員，包含有形與無形的資產和助力，期能讓台灣新創學員掌握食農創業的新趨勢，在六天的過程中除了學習如何融入團隊，並體驗創業必須面對的功課外，不僅能在國際創業極限挑戰營認識更多不同國家的人與連結到MIT全球的創業網絡，更運用MIT平台走向國際。(蘇松濤報導)文檔附件：關於好食好事基金會MIT Bootcamp簡介