（中央社記者邱俊欽桃園2017年9月8日電）桃園地檢署偵辦股票上市的昭輝實業股份有限公司違反證券交易法案件，查出林姓負責人涉嫌夥同作手炒作股票，拉抬公司股價，遭檢方聲請羈押。



台灣桃園地方法院檢察署今天發布聲明指出，昭輝實業公司的58歲林姓負責人、57歲林姓董事兼總經理，為拉抬昭輝股價，於民國103年7月至同年12月間，夥同陳姓、顏姓等炒股作手，以連續高價買入、相對成交等方式，製造市場交易活絡假象。



桃園地檢署指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官吳靜怡偵辦，經深入蒐證分析後，指揮調查局桃園市調查處，持搜索票，同步搜索公司、董事、作手、券商營業員住處等地，傳喚21人說明。



桃園地檢署出動多名檢察官協同偵訊後，認定多名被告共同違反證券交易法，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見林姓負責人，其餘多人被諭令新台幣30萬到100萬元交保。



另外為追討犯罪所得，防止脫產，檢察官已就被告陳姓作手名下的5筆房地，向法院聲請扣押獲准，以保全日後追徵程序。