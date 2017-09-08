（中央社記者田裕斌台北2017年9月8日電）亞光(3019) 遭處置期間結束，股價再起多頭攻勢，僅花不到13分鐘就拉上漲停價133元，距離前高135.5元僅一步之遙，下週可能再創10年來新高價。



光學股在經過昨天的震撼教育後，今天回神，不但亞光拉上漲停，股王大立光(3008)也蓄勢再度挑戰6000 元大關，帶動佳凌(4976)、聯一光(3441)、先進光(3362)、今國光(6209)、玉晶光(3406)擺脫昨天重挫頹勢，重返多頭陣營。



根據光學族群已公布8月營收狀況，新鉅科(3630)自結8月合併營收新台幣6269.1萬元、創今年單月新低，佳凌自結8月合併營收1.33億元、創今年次高，並公布8月每股稅後純益(EPS)0.01元，今國光自結8月合併營收3.46億元、創今年單月新高，華晶科(3059)自結8月合併營收8.59億元。



此外，大立光自結8月合併營收50.11億元、月增12.84%、年增3.95%，再創今年單月新高，累計1至8月合併營收315.79億元、年增14%，有亞系外資最新研究報告指出，大立光可望搶下iPhone 3D感測系統的RX鏡頭模組多數市占，重申「買進」評等，目標價從5400元調高到7350元，是外資圈目前最高目標價。