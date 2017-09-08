（中央社記者汪淑芬台北2017年9月8日電）今年國慶連假從10月7日至10日，國內離島航班共提供1192架次、11萬3988個座位數，8月7日已開訂，因訂位踴躍，民航局協調航空公司開加班機，並在今天宣布11日上午8時開放訂位。



交通部民航局上午發布新聞稿表示，已再協調航空公司規劃澎湖、金門及馬祖航線加班機共18架次，提供1780個座位數，11日上午8時起受理民眾電話訂位及網路訂位、購票。



民航局統計目前訂位情況，以10月6日台灣往澎湖，10月7日台灣往澎湖、金門及馬祖，10月9日澎湖及馬祖往台灣及10月10日澎湖、金門及馬祖往台灣的需求較高。



航空公司規劃增開的國慶離島加班機，包括澎湖航線10架次、提供1064個座位數；金門航線4架次、提供436個座位數；馬祖航線4架次、提供280個座位數。



民航局提醒民眾注意，尖峰時段10月6日至8日台灣出發至離島方向及10月9日至11日離島出發回台灣方向的機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。