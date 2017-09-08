美元續走弱 人民幣中間價連10升中央社 (2017-09-08 10:49)
（中央社記者陳家倫上海2017年9月8日電）美元持續走弱，人民幣升勢不斷，8日人民幣兌美元中間價迎來連10升，報1美元兌人民幣6.5032元，人民幣中間價升至2016年5月12日以來最高。
中國人民銀行（大陸央行）授權中國外匯交易中心公布，8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣6.5032元。8日人民幣中間價較7日升值了2.37分。
這已是人民幣中間價連續10個交易日升值，升至2016年5月12日以來最高。
陸媒華爾街見聞指出，匯率變動的主要原因是美元走弱。美元指數已跌至91.48，接近2015年1月以來最低水準。
中國證券網引述外匯分析師表示，待人民幣匯率升破6.5後，市場或將迎來更多的結匯力量，並進一步推升人民幣兌美元的中間價。
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