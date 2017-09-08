（中央社記者潘智義台北2017年9月8日電）英業達（2356）公布8月合併營收為新台幣414億9392.7萬元，較7月增加5.1%，較去年同期成長9.84%；1至8月累計合併營收2918億4918.2萬元。



英業達統計，8月筆電出貨150萬台，第3季是全年營收高峰，第4季應可與第3季相近。