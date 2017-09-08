英業達8月合併營收 月增5.1%中央社 (2017-09-08 10:48)
（中央社記者潘智義台北2017年9月8日電）英業達（2356）公布8月合併營收為新台幣414億9392.7萬元，較7月增加5.1%，較去年同期成長9.84%；1至8月累計合併營收2918億4918.2萬元。
英業達統計，8月筆電出貨150萬台，第3季是全年營收高峰，第4季應可與第3季相近。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
皇冠 髮飾．HERA 髮飾．香奈兒 髮飾．Aimee 髮飾．kuki 髮飾．髮飾．毛球 髮飾．Melody 髮飾．HaNA 髮飾．Hello Kitty 髮飾．Bright 髮飾．螢光髮飾．水鑽髮飾．髮飾 水鑽 髮夾．施華洛世奇 髮飾．alex 髮飾．Rilakkuma 髮飾．LV 髮飾．Disney 髮飾．Alexandre 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．Kitty 髮飾．婚紗髮飾．kilinpo 髮飾．coloring 髮飾．Aimee Toff 髮飾．twins 髮飾．look 髮飾．米妮 髮飾．Natural 髮飾
華為手機連續兩月銷量超越蘋果 AI成競逐新領域【北京新浪網】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多