樂陞股東會出席股數不足 再次流會中央社 (2017-09-08 10:46)
（中央社記者田裕斌台北8日電）樂陞今天召開股東常會，由於出席股數不足，出席率僅35.27%，未達法定過半規定，代理董事長何嘉興宣布流會，並與到場股東進行交流。
樂陞6月16日股東常會時，因出席股數不足流會，今天再度召開股東常會，但由於公司沒有出面徵求委託書，加上大股東沒有出席，截至10時止，出席股數占已發行股數35.27%。
樂陞內部分析，今天再度流會，下次補召開股東常會時，就會考慮說服大股東出面徵求委託書；此外，樂陞自救會雖號召股東電子投票，但成效似乎不彰。
樂陞股東會由代理董事長何嘉興擔任主席，原計除承認去年度營業報告書及財務報表案等事宜，並將全面改選董監事，包括董事5人、獨立董事2人、監察人3人。1060908
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