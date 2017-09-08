巴黎--(美國商業資訊)--法國超速成長的初創企業DomRaider決心運用區塊鏈技術開發專用於即時拍賣管理的開源解決方案。

DomRaider執行長Tristan Colombet在影片中解釋相關作業

過去四年來，DomRaider已成為過期網域名稱拍賣活動的歐洲市場領袖。今天，其創辦人Tristan Colombet宣佈推出首次代幣發售(ICO)活動，以資助可從事任何類型拍賣的區塊鏈平臺。

在區塊鏈中執行的即時拍賣

DomRaider計畫使用代幣銷售的收益來開發拍賣平臺，並加速DomRaider的國際化發展。DomRaider已進入義大利和瑞典，並將在10月份擴展到加拿大和英國。

此拍賣平臺將建構在經由去中心化網路連接在一起的資料塊所組成的區塊鏈上。DomRaider希望利用區塊鏈技術來革新有侷限性的現存拍賣生態系統。其目標是開發首個專用於即時管理世界上任何拍賣的去中心化網路，無論是線上拍賣還是在拍賣廳。

DomRaider的區塊鏈解決方案欲達成下述目標：

· 可擴充性、可靠性和透明度（可公開驗證的防篡改拍賣）

· 共同性和相互操作性（透過通用介面存取全球的拍賣活動）

· 快速（在不到1秒內就出價達成共識）

· 成本效益（非常低的交易成本）

DomRaider創辦人Tristan Colombet評論道：「由過去四年締造良好發展記錄的法國公司發起首次ICO的構想令我們十分興奮。這是DomRaider發展的重要跳板，也充分說明區塊鏈技術在真實經濟中的興起。經由本次ICO，我們的目標是運用這項科技革命來改變全球拍賣業。」

DomRaider「代幣銷售」將於2017年9月12日展開

DomRaider的ICO將於2017年9月12日開始，並於2017年10月11日結束。公司將發行近十億份「DomRaider代幣」（DRT）。公眾現在就可以透過專屬網站預訂（代幣預售）：www.domraider.io。在預售活動開始的一星期內已經售出1.3億代幣（計畫預售最多2.625億）。

關於DomRaider

在成功領導Prizee（法國首批成功的網路創業公司之一）12年之後，Tristan Colombet於2013年夏天創立DomRaider。

DomRaider為取得過期網域名稱或「網域名稱搶注」提供服務。公司利用精確的指標和技術，在網域名稱變為可註冊的瞬間即可偵測出來，從而發現對客戶有真正價值潛力的網域名稱。過期網域名稱可以用於檢索策略（搜尋引擎最佳化）、稀有網域名稱投機或智慧財產權管理。DomRaider自成立以來已完成逾20,000次交易，現在是歐洲的領導業者，目前為全球市場提供包括.com在內的27種網域名稱服務。自2016年10月以來，DomRaider已籌集350萬歐元，首輪投資為來自Eefficiency投資基金的200萬歐元，第二輪是由CréditAgricole、CIC、Banque Populaire和BPI France在2017年5月投入的150萬歐元。

DomRaider的高速成長使得公司能夠在三個國家（法國、瑞典和義大利）聘雇逾33名員工，並即將於10月份在加拿大和英國招募員工。

原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20170904005030/en/

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